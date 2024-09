Fiscalía allanó departamento de Andrés Hurtado

El Poder Judicial ordenó el allanamiento de las propiedades de Andrés Hurtado debido a los presuntos de delitos de tráficos de influencias y lavado de activos.

La Fiscalía de la Nación, allanó el departamento del presentador de televisión Andrés Hurtado Grados, quien viene siendo investigado por el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos. Cabe señalar, que las diligencias tardaron en realizarse, debido a que la defensa legal de “Chibolín” no respondía a la comunicación del Ministerio Público.

Ante ello, el fiscal provincial Diego Mauricio, fue quien se hizo presente en la vivienda de Andrés Hurtado, a fin de informar que no podían ingresar al domicilio del conductor de televisión, debido a que no tenían respuesta del abogado del oficio.

Sin embargo, una letrada de la Defensoría, se acercó al Domicio e inició con las diligencias respectivas, en tanto, minutos después llegó un miembro del staff de Elio Rivera, quien aseguró que demoraron en acercarse debido a la lejanía del lugar. “El estudio está en La Molina y teníamos que venir a Miraflores“, mencionó tras un medio local.

Por su parte, Elio Rivera, mencionó que se había enterado por el propio Fiscal sobre el allanamiento en la vivienda de Andrés Hurtado, que tenía consignada en Reniec. “He hablado con el Fiscal, en la medida en que él me ha llamado. Entonces he dispuesto algún integrante de mi estudio que se pueda acercar al domicilio“, manifestó Rivera.