Fiscal Ludeña: “Hemos tenido que salvar varias situaciones”

La Fiscal de Trujillo, Jennifer Ludeña, afirmó que la investigación que realizó el exfiscal de Chiclayo, Juan Carrasco, en la que basó la acusación contra el empresario azucarero, presenta deficiencias.

La fiscal de Trujillo, Jennifer Ludeña Meléndez, quien se encargó de sustentar la acusación contra Edwin Oviedo, debido a un presunto autor de homicidios aseguró que el juzgado absolvió al empresario y a otros implicados, dado a que la investigación que recibió del exfiscal de Chiclayo fue insuficiente.

Ante ello, el colegiado de Trujillo, no halló elementos de convicción para condenar a Oviedo a cincuenta y dos años de prisión, debido a que la fiscalía de Chiclayo, que fue responsable de la etapa forense, no sustentó pruebas de que el empresario no participó en la conspiración que derivó el asesinato de los trabajadores de la cooperativa Tumán, Percy Farro Witte y Manuel Rimarachín Cascos.

“La sentencia ha dejado sentado que toda la deficiencia que hubo en el juicio ha sido porque no se hizo una buena investigación. Por eso, el colegiado también ha señalado que hay responsabilidad por esa investigación deficiente, por eso dispuso que remita copias de la sentencia al órgano de control del (Ministerio Público de) Chiclayo para que proceda (contra el exfiscal Juan Carrasco)”, precisó la fiscal Jennifer Ludeña.

Tras ser consultado sobre la absolución de Oviedo, el exfiscal de Chiclayo, Juan Carrasco, indicó que sí había evidencia sobre la responsabilidad del empresario y sus supuestos cómplices, sin embargo, la fiscalía de Trujillo, no había defendido adecuadamente el caso conocido como “Los Wachiturros de Tumán”.

“(Juan Carrasco) se atreve a hacer semejantes conjeturas cuando ni siquiera estuvo presente en la audiencia. Como fiscal de Trujillo yo tuve que afrontar ese juicio. Pasé de tres a cuatro meses entre Chiclayo y Trujillo para ubicar y llevar a todos los testigos que se habían ofrecido. Sin embargo, para el colegiado los testigos no fueron suficientes. Hemos tenido que encontrar a un colaborador eficaz. Hemos tenido que salvar varias situaciones. Y todo eso no es mi culpa. Eso ha venido así desde Chiclayo”, acotó la fiscal Jennifer Ludeña.