Farmacias dejan genéricos: Postura de Colegio Químico

La decisión de ignorar el decreto del 2019 tendrá consecuencias perjudiciales para los peruanos, especialmente los más vulnerables.

El 25 de febrero expiró el plazo de la normativa que exigía a las farmacias y boticas tener medicamentos genéricos esenciales. Como el Gobierno no respondió, el Decreto de Urgencia que permitía la venta de estos fármacos económicos ya no está en vigor, dejando desamparada a la población peruana.

El Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Salud, es responsable de la decisión de no prorrogar esta medida, lo que ha generado críticas de algunas autoridades. Entre ellas se encuentra Yvone Llatas, decana del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, quien destacó la necesidad de extender el decreto de emergencia sobre los medicamentos genéricos esenciales en farmacias y boticas.

“La posición del Colegio Químico Farmacéutico de Lima es contundente: sí debemos tener acceso a medicamentos esenciales. Ahora el decreto de urgencia, evidentemente, ya venció, y tenemos ahora una propuesta -que ya ha mencionado el Ministerio de Salud (Minsa)- de establecer mesas de trabajo para poder elaborar un nuevo listado”, señaló a RPP.

Inkafarma y Mifarma han confirmado que siguen cumpliendo con la normativa en todos sus locales a nivel nacional, manteniendo inventarios de medicamentos genéricos esenciales. Además, expresaron su compromiso con la población afectada por la escasez en las farmacias públicas.

Yvone Llatas instó al Ministerio de Salud a extender la normativa y enfatizó que es responsabilidad del sistema público garantizar la presencia de medicamentos genéricos en todos los centros de salud, puestos y hospitales.

“¿Cómo ante una necesidad que tenemos de curar una enfermedad podemos pagar enormes precios por un medicamento, los cuales tranquilamente nos pueden ofertar la entidad privada y pública, a través de medicamentos genéricos? No es posible que podamos encontrar establecimientos que me digan no tienen paracetamol y te venden un medicamento de marca, y por ese medicamento tendremos que pagar 20 veces más por un medicamento genérico”, argumentó.

El decreto supremo permitía sancionar con dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a los establecimientos incumplidores. El listado, publicado en el mes siguiente (RM 1091-2019/MINSA), incluía 31 medicamentos, como amoxicilina, azitromicina, captopril, clonazepam, omeprazol, paracetamol y sertralina, y se amplió a 34 medicamentos en 2020.

