Fan de Shakira cuenta que denunció a sus padres

Convencida de que su identidad debía reflejar su pasión, una joven en Lima tomó una decisión extrema: acudir a la justicia para dejar atrás su nombre de nacimiento y adoptar el de su artista favorita.

Nayomy Roxana, una ferviente admiradora de la cantante colombiana, consiguió cambiar legalmente su nombre tras un proceso judicial en el que presentó una denuncia contra sus padres y la Municipalidad de Lima. Su caso ha generado gran interés entre los seguidores de Shakira, quienes han mostrado su total apoyo.

Nayomy decidió que quería reemplazar su segundo nombre, Roxana, por el de su ídola. A pesar de que pensó que el proceso sería sencillo, se encontró con la complejidad de iniciar un juicio para lograr su objetivo. “Tuve que demandar a la Municipalidad de Lima y a mis padres para que fuera totalmente legal”, explicó en una entrevista.

El camino hacia el cambio de nombre no fue fácil. Nayomy tuvo que presentar una demanda que argumentaba que su identidad estaba ligada a la figura de Shakira, lo que le causaba un impacto emocional al ser llamada por su nombre original. “La demanda decía que a mí todos me conocían por Shakira y que me afectaba emocionalmente que me llamaran por mi otro nombre”, comentó.

Con el apoyo de una abogada, Nayomy logró ganar el caso, lo que le permitió formalizar su nuevo nombre. “Todos me apoyaron porque me dijeron que eso es lo que te hace feliz”, añadió, reflejando el respaldo de su círculo cercano en este proceso tan personal.

La conexión de Nayomy con la cantante se dio en noviembre de 2020, donde tuvo la oportunidad de hablar con la artista a través de una videollamada. “Le dije que me cambié el nombre por ti. Ella me dijo: ‘No te lo puedo creer’”, relató emocionada. Este encuentro se convirtió en un momento inolvidable para la fan, quien recibió palabras de aliento de su ídolo.

La artista, al ver el pasaporte de Nayomy, expresó: “Nayomy Shakira, no se me olvidará tu nombre”. Este gesto de reconocimiento por parte de Shakira ha fortalecido aún más la admiración de Nayomy hacia ella.