Extradición de Eliane Karp en suspenso

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República evaluó el pedido de extradición contra la ex primera dama Eliane Karp, quien se encuentra en Israel. La esposa del expresidente Alejandro Toledo es procesada por el delito de lavado de activos agravado.

Leer también [El silencio de la ANC ante la negligencia judicial]

La audiencia se inició a las 9:00 a.m. de forma virtual. Si bien no existe un tratado de extradición con Israel, el Ministerio Público busca lograr la cooperación del país hebreo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para facilitar la extradición

La ex primera dama es acusada de lavado de activos por el caso Ecoteva, en el que se le sindica la compra de propiedades a través de una empresa en Costa Rica.

La defensa de Karp indicó que no tuvo conocimiento del requerimiento formulado por la Novena Sala Penal Liquidadora. Asimismo, señaló que el pedido de extradición debe ser rechazado por el juzgado, ya que no existe una causa probable.

El juez César San Martín escuchó los argumentos presentados, suspendió la sesión y anunció que emitirá el fallo en el plazo de ley.