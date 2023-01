Excandidato a la alcaldía en El Agustino balea a policía en pollada

Una vivienda ubicada en el distrito de El Agustino, se convirtió en escenario de una balacera que dejó gravemente herido a un joven agente de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según se pudo conocer, el agraviado estaba haciendo una actividad para la salud de su madre cuando se produjo el ataque.

Hizo 10 disparos dentro de vivienda dejándolo gravemente herido

La víctima fue identificada como Jair Riega Herrera (28), quien fue interceptado por José Luis Cajahuanca Loli, hombre que en años anteriores tentó el sillón municipal de la jurisdicción y el que habría intentado acabar con la vida del efectivo policial ejecutando alrededor de 10 disparos dentro del inmueble situado en el Jr. Cabana.

Los familiares del suboficial herido confirmaron el hecho y relataron el terrorífico momento que vivieron cuando estaban por terminar la actividad pro salud. “Cuando mi sobrino salía del baño, el señor lo ha empujado. Mi sobrino le dijo ‘¿por qué me empujas? (le respondió) Porque te voy a matar“, contó la tía del agente.

Leer también [Hay un grupo de radicales que quiere secuestrar el Estado]

“Yo he visto cuando el señor ha sacado de atrás su arma. Yo le grité a mi sobrino ‘te va a matar’ y mi sobrino lo que ha hecho es tirar la puerta y se ha cubierto y la bala le ha caído en el brazo”, agregó la mujer.

De igual manera, la familia del agraviado precisó que Cajahuanca Loli no llegó solo, sino con alguien más. “Me han informado de que él fue quien entró al baño. Entró acompañado de alguien más. Yo he estado desde la puerta y lo que yo escuché fueron balazos“, sostuvo otra pariente del policía.

Finalmente, relataron que José Cajahuanca siempre carga arma y que está acostumbrado a amenazar a cualquiera. El detenido fue llevado al médico legista de Santa Anita para los exámenes correspondientes, mientras que Jair Riega Herrera viene recuperándose en el hospital de la PNP.