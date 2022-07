Exburbujito de Yola Polastri se lanza como cantante

El intérprete peruano Torrey regresa a Lima para presentar una singular versión del tema “La ocasión para amarnos”, (que popularizó Daniela Romo) en ritmo disco y dance.

Bajo la producción del experimentado productor y DJ francés León Regal, Torrey presenta un cover trabajado minuciosamente “con sonidos más modernos, más de esta época, para bailarla, corearla, muy disco. La canción condensa mi estilo de interpretar y sé que les va a gustar”, afirma.

Torrey es cantautor, actor y productor de moda y ha desarrollado numerosas facetas vinculadas al arte en Alemania, país donde reside hace más de tres décadas y donde es reconocido por su trabajo.

La emoción embarga al artista con este retorno “desde hace muchos años que no he presentado mi arte en el Peru, como sí lo he hecho en diversas ciudades de Europa. Presentaré al Torrey de ahora, con una imagen muy moderna; mostrando el crecimiento de los últimos tiempos”, nos dice quien fuera uno de los más destacados “Burbujitos” de la recordada animadora infantil Yola Polastri.

Torrey regresa con fuerza luego de luchar contra el covid-19, que lo mantuvo durante quince días en cuidados intensivos, experiencia que lejos de amilanarlo lo ha impulsado a retomar el trabajo que quedó en pausa al inicio de la pandemia por el Coronavirus.

A su regreso a Alemania, el artista rodará el videoclip del tema en Oslo, Noruega.

El artista visitará Lima en los próximos días como parte de su gira latinoamericana que lo traerá a su patria para reencontrarse con la comunidad artística peruana.

Si desea conocer más del trabajo del artista puede seguirlo en sus redes oficiales como torrey_oficial