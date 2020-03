Ex reina de belleza revela que actor peruano la dopó en discoteca

La ahora influencer Laura Spoya utilizó su cuenta de Instagram a fin de concientizar a la población sobre la ola de violencia que viene sufriendo nuestro país y aprovechó para recordar un episodio muy difícil en su vida.

Laura Spoya confesó que fue cuando tenía 18 años y que una amiga la salvó

“Salí con una persona que ahora es un actor en Perú, no voy a decir quién es, busca fama pero no se la voy a dar. Salimos con dos amigos de él, hicimos previos antes de ir a una discoteca, me tomé 1 pisco sour, uno solo. Me sentí mareada y perdí la noción, me sentí tan mal que me fui al baño sin decirle nada“, expresó en un inicio.

La exreina de belleza contó que al ir al baño se encontró con una amiga, ella la llevó a su casa y cuando despertó le preguntó a su amiga que había pasado, ya que no recordaba nada, a lo que su amiga contestó que había perdido el conocimiento.

Asimismo, Laura dedicó un mensaje a las mujeres para no vivir por algo similar. “Aprendí a nunca aceptar trago de nadie, salvo que vea como lo preparan“, declaró. Por otro lado, Laura Spoya dijo estar a favor de la pena de muerte contra los violadores y asesinos.

“En muchos lugares de los Estados Unidos hay pena de muerte, no sé qué esperan… Si algo le pasara a mi hija yo misma lo mataría lentamente y que sufra tanto. Sería insuficiente que den cadena perpetua y que se muera rápido o que vaya a la cárcel porque sigue vivo y respirando”, finalizó.