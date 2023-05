Estos son los 4 modelos de zapatillas más icónicos de la historia

Diseños exclusivos, funcionalidades rupturistas y combinaciones únicas que cambiaron la forma de comprender la moda, son algunas de las características que comparten las zapatillas más icónicas. Puede que tengas un par juntando polvo en tu guardarropa y que ignores el significado de dicho calzado en la historia de la moda.

A continuación, profundizamos en aquellas marcas que se lanzaron al mercado con un éxito tan rotundo que transformó a las zapatillas en uno de los accesorios más populares, incluso para eventos exclusivos como entregas de premios o casamientos de celebridades, donde puede verse a muchos famosos posar para las cámaras con modelos deportivos o urbanos.

Adidas Stan Smith

Las zapatillas Adidas Stan Smith son uno de los modelos más icónicos de la marca alemana, y han sido un éxito de ventas desde su lanzamiento en los años 60. El origen de estas Adidas se remonta a 1963, cuando el tenista estadounidense Stan Smith se convirtió en el número uno del ranking mundial. Adidas decidió entonces lanzar un modelo con su nombre, que llevaría su imagen en la lengüeta y en el talón. La idea principal era crear un calzado cómodo y resistente para la práctica del tenis, que pudiera llevar el sello del campeón.

Las primeras zapatillas Adidas blancas Stan Smith salieron a la venta en 1964, con una silueta sencilla y elegante, confeccionadas en piel y con detalles en verde. Su diseño minimalista y su calidad de materiales las convirtieron rápidamente en un éxito entre los tenistas profesionales, y su imagen se popularizó gracias a las campañas publicitarias protagonizadas por Stan Smith.

Pero fue en los años 70 cuando estos modelos zapatillas Adidas se convirtieron en un ícono de la moda urbana. La cultura hip-hop las adoptó como un símbolo de estilo y distinción, y su popularidad se extendió por todo el mundo. Las Stan Smith se convirtieron en el calzado preferido de artistas, músicos y deportistas, y su diseño sencillo y elegante las hizo populares entre todo tipo de públicos.

La clave del éxito de las Adidas Stan Smith ha sido su capacidad para adaptarse a los cambios en la moda y en la cultura urbana. A lo largo de los años, la marca ha lanzado numerosas versiones de las zapatillas, con diferentes materiales, colores y detalles. Pero siempre ha mantenido la esencia del diseño original, con la silueta minimalista y la imagen de Smith en la lengüeta.

Al respecto, el tenista en quien se inspiró el modelo detalló en una entrevista a GQ: “Es una de esas zapatillas que puedes usar con cualquier cosa. Dado que el diseño de las zapatillas no tiene muchas campanas y silbidos, puedes usarlos con jeans recortados o incluso con un esmoquin, que es elegante. Creo que el diseño minimalista en blanco puro es lo que realmente que le permitió mantener su vigencia a lo largo de los años”. David Beckham, Kendall Genner y Gigi Hadid son algunas celebridades que siguen confiando en este modelo actualmente.

En los últimos años, este calzado ha vuelto a estar de moda, gracias a su diseño clásico y atemporal. La marca ha relanzado el modelo en varias ocasiones, con colaboraciones con diseñadores y artistas de renombre, y ha lanzado ediciones limitadas con detalles exclusivos. Pero a pesar de todo, las originales siguen siendo las más buscadas y valoradas por los amantes de las zapatillas Adidas Perú.

Hoy en día, las Adidas Stan Smith son un objeto de deseo para coleccionistas y aficionados a la moda urbana. Su diseño sencillo y elegante las hace perfectas para combinar con todo tipo de outfits, desde los más formales hasta los más casuales. Y su calidad de materiales y su comodidad las convierten en una opción perfecta para el día a día.

En definitiva, las Adidas Stan Smith son un clásico de la moda urbana al igual que ocurre con las zapatillas adidas negras, dos modelos de calzado de la marca de las tres tiras que han sabido mantenerse vigente a lo largo de los años gracias a su diseño atemporal y su capacidad para adaptarse a los cambios en la cultura y la moda.

Reebok Classic

Las zapatillas Reebok Classic se han convertido en una de las más icónicas de la industria de la moda deportiva. A lo largo de las décadas, han pasado de ser un calzado puramente enfocado en el running a ser un artículo de moda imprescindible en los armarios de muchas personas.

La historia de las zapatillas Reebok se remonta a 1895, cuando Joseph William Foster comenzó a fabricar calzado en Bolton, Inglaterra. En 1958, los nietos de Foster, Joe y Jeff, fundaron una empresa llamada Reebok. La compañía se especializó en la fabricación de modelos para correr, y rápidamente se convirtió en una marca popular en el Reino Unido.

A principios de la década de 1980, Reebok decidió expandirse a los Estados Unidos. En 1982, la compañía lanzó una nueva zapatilla llamada Reebok Freestyle, que fue diseñada específicamente para las mujeres. Las Reebok Freestyle fueron un gran éxito, y rápidamente se convirtieron en una de las zapatillas más populares del momento por su suela de goma, su diseño de corte bajo y su estilo retro.

En 1983, Reebok lanzó otra zapatilla icónica: las Reebok Classic Leather. Estaban disponibles en una amplia gama de colores y fueron un gran éxito mundial, perfectas tanto para el deporte como para el uso diario. Este modelo se popularizó en los años 80 y 90, y siguen siendo una de las zapatillas más vendidas de Reebok en la actualidad.

Durante la década de los 90, Reebok continuó expandiendo su línea de zapatillas, lanzando modelos como las Reebok Workout y las Reebok Pump. Estas últimas se caracterizaron por su tecnología de inflado, que permitía a los usuarios ajustar el ajuste del calzado.

Nike Cortez

Las zapatillas Nike Cortez son un ícono de la cultura sneaker que ha resistido la prueba del tiempo. Desde su lanzamiento en 1972, estas han sido un símbolo de la cultura popular, un modelo que se ha mantenido relevante y en demanda durante más de cuatro décadas.

La historia de las Nike Cortez comienza en la década de 1960, cuando el fundador de Nike, Phil Knight, estaba trabajando en una empresa japonesa llamada Onitsuka Tiger. Knight quería desarrollar su propia línea de zapatillas, así que renunció a su trabajo y fundó Blue Ribbon Sports en 1964 junto con su entrenador de atletismo Bill Bowerman.

Bowerman, un innovador en el mundo de las zapatillas estaba obsesionado con la creación de una zapatilla de correr más ligera y cómoda. En 1967, Bowerman usó una máquina de wafflera para crear la suela de una zapatilla, lo que dio lugar a la zapatilla de running Waffle Trainer, que se convirtió en un éxito en el mundo del atletismo.

En 1971, Blue Ribbon Sports cambió su nombre a Nike, y al año siguiente, la compañía lanzó su primera zapatilla de running diseñada por Bowerman y Knight, bajo el nombre de Nike Cortez. Este modelo se hizo famoso en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, donde el corredor estadounidense Kenny Moore las usó para ganar una medalla de bronce en los 3000 metros sin obstáculos.

Al igual que ocurrió con las Nike Air Max, las Cortez se convirtieron rápidamente en un éxito de ventas en todo el mundo, gracias a su diseño limpio y sencillo, su comodidad y su versatilidad. Las zapatillas se popularizaron aún más en la cultura pop gracias a su aparición en películas como Forrest Gump y el video musical de N.W.A. “Straight Outta Compton”.

Además de su estética, las Nike zapatillas Cortez también se destacaron por su innovación técnica. Estaban hechas de cuero premium y tenían una suela intermedia de espuma EVA que proporcionaba una amortiguación y un soporte excepcionales. El diseño de la suela exterior también ayudó a mejorar la tracción en una variedad de superficies.

En las décadas siguientes, las Nike Cortez continuaron evolucionando y adaptándose a los cambios en la moda y la tecnología. La marca ha colaborado con diseñadores y artistas de renombre para crear versiones únicas y exclusivas de las zapatillas, como la colaboración con Kendrick Lamar en 2018, que presentaba una versión de las Cortez con la palabra “DAMN.” estampada en la parte superior.

Actualmente, además de existir una alta demanda por las zapatillas Nike Air Max, las Cortez siguen siendo populares entre los corredores y los amantes de la moda por igual. La marca ha lanzado numerosas versiones actualizadas y variaciones a lo largo de los años, desde la edición clásica de cuero blanco y negro hasta la versión deconstruida con un diseño minimalista y más moderno.

Converse One Star

Las zapatillas Converse One Star son otra de las icónicas que supieron resistirse al olvido, desde su lanzamiento en 1974. Aunque se las conoce comúnmente como “Converse One Star”, originalmente se lanzaron como “Converse X Chuck Taylor” y estaban destinadas a ser una versión actualizada de Chuck Taylor All Star.

La historia de las One Star comenzó en la década de 1970, en plena era del movimiento punk y la contracultura. La marca ya era famosa por sus zapatillas Converse All Star, pero estaba buscando una forma de reinventarse y de atraer a una audiencia más joven. En efecto, la empresa decidió crear una nueva línea de calzado deportivo que fuera más atractiva para los jóvenes, y así surgió este modelo.

En lugar de las características estrellas blancas en la parte superior de las zapatillas Converse blancas, las Chuck Taylor presentaban una sola estrella en la parte lateral, lo que las hacía inmediatamente reconocibles y distintivas. La estrella en la zapatilla también estaba hecha de gamuza, lo que le daba una textura suave y un aspecto elegante.

La línea de calzado Converse X Chuck Taylor tuvo un éxito moderado, pero no fue hasta 1974 cuando realmente despegó. A partir de allí, la marca decidió relanzar la línea con un nuevo nombre: Converse One Star. Con el nuevo nombre vino un nuevo diseño de zapatilla, que presentaba una sola estrella en relieve en lugar de la estrella de gamuza, lo que le daba a la zapatilla un aspecto todavía más distintivo.

En poco tiempo, las zapatillas Converse negras One Star se convirtieron en el calzado preferido de los jóvenes, especialmente en el mundo de la música. Artistas de punk, grunge y rock comenzaron a usar este calzado como símbolo de rebeldía y contracultura, y pronto se convirtieron en un icono cultural.

Pese a que las Converse One Star se consideraban una zapatilla deportiva, su diseño elegante y distintivo las hacía adecuadas para cualquier ocasión, desde una actuación en un club hasta una cena en un restaurante de lujo.

Con el éxito de este modelo One Star, la marca decidió expandir su línea de calzado y agregar nuevas versiones de Converse plataforma y con otros agregados. En la década de 1980, se lanzó una versión de cuero, y en la década de 1990 se agregaron nuevos colores y diseños. Las zapatillas también se convirtieron en un elemento básico en la cultura skate, y muchas versiones se adaptaron para el skateboarding con características especiales, como suelas de goma antideslizante.

Por otra parte, Millie Bowie Brown, una de las caras más famosas de la última década gracias a su papel de Eleven, en Stranger Things, también se unió a la tendencia de Converse. “La igualdad y el empoderamiento femenino significan mucho para mí. Converse siempre me ha dado voz para hablar de las cosas que creo importantes”, afirmó la joven actriz y modelo británica agregando que “la moda es una forma poderosa de expresarnos acerca de quiénes somos como chicas y que contribuye en gran medida a nuestro sentido de libertad”.

A modo de conclusión, estos modelos de zapatillas se transformaron en un ícono de la moda y todavía permanecen vigentes debido a su comodidad, diseño y sentido de pertenencia que enamoraron y todavía lo hacen a los fanáticos.