Estalla escándalo en Puente Piedra

Cofopri confirma que terreno de 1,889 metros cuadrados no pertenece a la comuna

La inauguración de una obra tan anhelada por la población del distrito de Puente Piedra está en peligro de hacerse realidad. Lo que sucede, es que a pesar de que el exalcalde Rennán Espinoza Venegas (hijo del actual burgomaestre) prometió con bombos y platillos la construcción de este necesitado nosocomio, Cofopri ha confirmado que el terreno donde se viene ejecutando la obra no pertenece a la comuna puentepedrina lo que pone en riesgo su apertura. ¿Negligencia o dolo?

Según informó, el periodista Elmer Loja Montalban, director del medio Puente Piedra TV, la resolución jefatural D0014-2022-COFOPRI, documento emitido el 2 de marzo del 2022, declara que el terreno de 1,889 metros cuadrados donde se construye el proyecto, ubicado en la calle Bolognesi 285, Mz 13 lote 19 – Cercado de Puente Piedra, le pertenece a la señora Sara Elcorrobarrutia Baca y su familia, quienes son posesionarios por Prescripción Adquisitiva de Dominio desde hace más de 40 años.

“El procurador de la Municipalidad de ese entonces, Clodoaldo Tamayo Jara y el ingeniero del proyecto, de apellido Limonchi decían que el terreno le pertenecía a la municipalidad (de Puente Piedra), pero Cofopri declaró a favor de nosotros como posesionarios, porque acreditamos los requisitos establecidos en el Articulo 25 del DS-002-2021 que aprueba el reglamento de Ley N° 31056 que amplía los plazos de ocupación de terrenos”, declaró la afectada al mencionado medio digital.

Además, agregó que ella “no está en contra de la construcción de un hospital”, pero tampoco “el exalcalde Rennán Espinoza Venegas no ha expuso adecuadamente en un cabildo público como va a hacer la obra”. “A mí cuando me desalojaron, me cerraron el código de contribuyente, se llevaron todos los enseres del comedor popular que administraba con mi familia en favor del pueblo”, reclamó.

DENUNCIA

Finalmente, Sara Elcorrobarrutia explicó que según la ley vigente, la Prescripción Adquisitiva de Dominio señala que cuando una persona vive 10 años en un determinado predio automáticamente pasa de posesionaria a propietaria.

Pero, lo peor de todo, es que el caso está judicializado desde hace años y, a pesar de ello, en el 2021 personal de la gestión del pasado burgomaestre desalojó arbitraria y abusivamente a la familia de la posesionaria con argucias legales.

Sin embargo, ello es un riesgo enorme porque los 50 millones de soles que están invirtiéndose en la obra podrían perderse si en el futuro el Poder Judicial falla a favor de la familia afectada. Por eso la preocupación del pueblo puentepedrino.

Cabe destacar, que el proyecto del moderno Hospital Municipal de Puente Piedra tiene proyectado siete pisos de alto y contará con diversas especialidades médicas, atención de parto y servicios de imágenes como ecografías, tomografías entre otros.

SERVICIOS

Originalmente, el nosocomio ofrecerá los servicios de farmacia, patología clínica, atención de urgencias y emergencias, así como salas de radiología, mamografía, ecografía, tomografía, hematología, un ambiente de bioquímica y un laboratorio de microbiología para los respectivos exámenes y tomas de muestra a los pacientes.

En el segundo nivel abarcará consultas externas en traumatología y ortopedia, medicina general básica, psicología y salud mental; además de contar con un ambiente de servicio social y el consabido archivo de las historias clínicas.

Asimismo, se ofrecerán consultas externas en consejería y prevención de cáncer, ginecología obstetra básica, ginecología obstetra avanzada; a la par de ofrecer oportuna atención a la gestante en periodo de parto con salas de dilatación y parto, así como un área de atención al recién nacido.