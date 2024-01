El excongresista y exbrazo derecho de Keiko Fujimori subió a un estrado para pronunciar un mensaje con motivo del aniversario de Cajamarca, sin embargo, durante su intervención, solo se escucharon frases incoherentes

El controvertido alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, ha vuelto a ser el protagonista de un escándalo que afecta aún más su imagen pública. Un video difundido por el portal Portafolio Periodístico muestra a la autoridad municipal presentándose en un presunto estado de embriaguez durante un concierto organizado en conmemoración de los 170 años de creación de la ciudad.

En las imágenes se puede apreciar que Joaquín Ramírez, excongresista y exsecretario general de Fuerza 2011 (actualmente Fuerza Popular), es convocado por el presentador del evento para pronunciar unas palabras. No obstante, la actitud del exbrazo derecho de Keiko Fujimori llama la atención, ya que se muestra muy alegre y balbucea al intentar expresarse.

“Te amo Cajamarca. Te amo como amo a mi madre y a mi papi. Por eso, te digo: ¿Dónde estás? ¿Por qué no has venido a este carnaval? Vengan los que faltan. Yo estaba pensando algo lindo y hermoso que no quiero defraudarte mi Cajamarca”, indicó el burgomaestre en un inicio. Luego, siguió con su accidentado discurso en medio del sonido de los fuegos artificiales.

“Así como estás iluminada hoy, estés siempre unida como hoy para hacer los grandes retos en nuestra Cajamarca y sea una ciudad linda y bella. Gracias a todos ustedes por ayudarnos a seguir avanzando hermanos. ¡Qué viva, Cajamarca, carajo! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Vamos a seguir construyendo una Cajamarca linda y hermosa! No duden que el próximo año se viene grandes cosas”, agregó.

Lee aquí:

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Joaquín Ramírez se ve involucrado en incidentes relacionados con el consumo de alcohol. El año pasado, protagonizó un vergonzoso espectáculo al montar a caballo. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se observa cómo se sujeta del animal para evitar caer. Los asistentes notaron que el alcalde de Cajamarca no se encontraba en las mejores condiciones.

Ciudadanos rechazan su gestión

Este nuevo episodio polémico del exlegislador fujimorista se suma a la serie de críticas por parte de los cajamarquinos, quienes están organizándose para solicitar su revocatoria en los próximos meses.

El malestar se ha intensificado en los últimos días, ya que algunos comerciantes han denunciado que Joaquín Ramírez ha ordenado que no vendan sus productos durante las festividades del carnaval programadas del 22 al 26 de febrero próximo. Se espera que esta celebración atraiga a cerca de 100 mil turistas, lo que representaría un ingreso económico significativo para Cajamarca.

No obstante, la administración del alcalde ha indicado que buscará llegar a un acuerdo con los vendedores ambulantes para evitar situaciones vergonzosas, como las que ocurrieron a las afueras de la municipalidad el pasado viernes 5 de enero.

“El carnaval es del pueblo, revocatoria”, coreaban varios manifestantes mientras Joaquín Ramírez era escoltado por la Policía Nacional para ingresar a la municipalidad.

Lee aquí: