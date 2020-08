En plena inmovilización 88 personas armaron fiesta de aniversario

Las reuniones sociales no paran ni con la prohibición de las mismas ni la vuelta a la inmovilización total en los días domingos. Unas 88 personas celebraron el quinto aniversario de una empresa de seguridad en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, con decenas de cajas de cerveza.

Había abundante licor, estaban sin mascarillas y bebían del mismo vaso en SJL

El local, ubicado en el anexo 22 de la zona, estaba muy bien acondicionado para el desarrollo de la fiesta. Tenía dos baños portátiles, luces led para entrar en ambiente, una orquesta y una torta con el símbolo del equipo de fútbol Club Universitario de Deportes, el cual son hinchas.

Al llegar, la policía se sorprendió al encontrar a 50 hombres y 38 mujeres, varios en esto de ebriedad. Poco les importaba contagiarse del COVID-19 porque no portaban las mascarillas, no respetaban el distanciamiento social y bebían licor del mismo vaso.

“Teníamos conocimiento sobre la celebración de una actividad social, pero contábamos con la magnitud del evento”, informó el coronel del Comando Verde de la Policía, Felipe Monroy.

Los agentes tuvieron que reducir a todos los presentes para poder controlar la situación. Horas después los pusieron a disposición de la comisaría y del Departamento de Investigación Policial (Depincri) para las diligencias del caso.

MÁS FIESTAS INTERVENIDAS

En Manchay, Pachacamac, la policía realizó un operativo en el interior de una discoteca. 58 varones y 34 féminas bailaban con una orquesta y unas 134 cajas con botellas de cerveza. Uno de los presentes, en evidente estado de ebriedad, culpó a la policía en caso de contagiarse de coronavirus.

“Doy mi cara. Yo Giancarlo Cruz Neyra, no me arrepiento porque estoy borracho ¿Está bien o no? Sí sé (que las reuniones están prohibidas). Los cachacos me han quitado mi morral con la mascarilla, si me muero es por ellos”, arremetió el sujeto.

Las autoridades los condujeron a la dependencia policial de la zona para que reciban las sanciones y multas correspondientes. Por otra parte, en un departamento de San Juan de Miraflores, detuvieron a otros 10 infractores en un jolgorio con bebidas alcohólicas.