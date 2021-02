Empresas privadas tendrán facilidades virtuales para contratar extranjeros

Con el objetivo de facilitar la contratación de trabajadores extranjeros a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) oficializó el Manual de Uso del Módulo Externo del Registro Nacional de Contratos de Trabajo de Personal Extranjero en el Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros (Sivice).

Cabe precisar que el Registro Nacional se encuentra operativo desde el 16 de noviembre del 2020, y permite solicitar la aprobación de los contratos de trabajo de su personal extranjero, su prórroga o modificación.

De acuerdo a la ley de contratación de trabajadores extranjeros, estos no deben no deben exceder al 20% del total de los colaboradores en una empresa, además sus remuneraciones no pueden superar el 30% del valor total de la planilla de la empresa.