Empresas ahogadas en deudas recurren a la reunificación

En ocasiones, las empresas contraen préstamos generados para la cancelación de gastos propios del negocio, incluso para gastos correspondientes a su creación.

Sin embargo, en un momento determinado las empresas pueden verse limitadas en su capacidad de pago por la sumatoria de las cuotas mensuales a cancelar por dichos préstamos, generando esto dificultades y desestabilización económica para el negocio.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el ánimo de reorganizar los compromisos de pago, se puede consultar con las entidades financieras la posibilidad de reunificar las deudas, bajo el entendimiento de mejora en la situación de la empresa.

Reunificación de deudas — Qué es y cómo funciona

La reunificación de deudas es un método de financiación que utilizan aquellas empresas que tienen varias deudas contraídas con diferentes entidades. Consiste en un nuevo préstamo que agrupa todos los préstamos que se tengan, buscando cancelar una cuota menor, haciendo más cómoda la cancelación de las deudas.

En ocasiones, la cancelación del préstamo se puede alargar en el tiempo, haciendo que, aunque las cuotas a pagar sean menores, el valor total pagado del préstamo no disminuya, incluso puede que aumente en algunos casos.

A fin de buscar la reunificación de deudas, el titular se debe acercar a las diversas entidades financieras para que se estudie dicha posibilidad, determinando las mejores condiciones financieras posibles.

Características de la reunificación de deudas

Agrupa todas las deudas anteriores en una sola. Sirve para agrupar deudas de varios tipos de préstamos: hipotecarios, para automóvil, tarjetas de crédito, etc. Disminuye la cuota mensual a pagar. En algunas ocasiones se alarga el préstamo en el tiempo. El tipo de interés a pagar puede disminuir. Los costes totales del préstamo pueden aumentar. Al reducir la cuota a pagar mensualmente el pago debería ser más asequible. Permite las amortizaciones de deuda parciales, igual que otros préstamos.

Conveniencia de la reunificación de las deudas

Este es un proceso que no debe tomarse a la ligera, pues en ocasiones implica la cancelación de un mayor valor del préstamo que inicialmente se había contratado, esto por efecto de un mayor pago de intereses al incrementar el plazo de la nueva deuda.

No obstante, existen momentos en que es conveniente hacerlo, esto es cuando existen serias dificultades para atender el total de las cuotas de los préstamos que se tengan, generando así una posibilidad de no pago, lo que conllevaría a situaciones más graves con mayores costes por notificación de impago y por la demora.

También es procedente hacerlo cuando las cuotas que se tienen abarcan buena parte del presupuesto actual de la empresa, dificultando la atención de otros gastos propios del negocio.

Ventajas de la reunificación de deudas:

Una cuota mensual menor Mayor plazo de pago. Menor pago de intereses en las cuotas. Mayor garantía en el cumplimiento de los pagos.

Riesgos de la reunificación de deudas:

Los intereses a largo plazo pueden aumentar. Los gastos y comisiones pueden elevar el coste del préstamo. Expectativa de pérdida de inmuebles por impago.

Alternativas para la reunificación de deudas

Se tienen varias alternativas para proceder con la reunificación de las deudas:

Acercarse a las entidades financieras para que se haga estudio sobre la posibilidad y beneficios de la reunificación, optando por la mejor propuesta. Si después de revisadas las ofertas de las entidades financieras, ninguna se acomoda a tus necesidades, se puede optar por otras entidades que se encargan de cancelarle a los diferentes acreedores y establecer un nuevo préstamo con condiciones favorables.

Otra posibilidad que existe es reunificar tus deudas online a través de un comparador (muestra todas las propuestas de las entidades). Es una opción llamativa, pues podrás filtrar lo que buscas y recibir sólo aquellas opciones que se ajustan.

El proceso es bien sencillo para reunificar tus deudas online utilizando esta herramienta:

Lo primero que deberás hacer para acceder a la herramienta es pulsar sobre el botón “Comparar préstamos de reunificación”. Se te redireccionará al formulario para responder algunas preguntas. Las preguntas para responder tienen que ver con tu situación financiera y sobre la necesidad puntual de préstamo que quieres. Tan pronto hayas contestado las preguntas del formulario, debes pulsar el botón de “Enviar” para que se analicen las respuestas. Paso seguido debes elegir la entidad que te gusto pulsando el botón de solicitar, entonces se te redirigirá a su página web donde tendrás que completar el formulario de solicitud y seguir los pasos indicados.

Conclusión

La reunificación de deudas es una táctica de alivio para las empresas que consiste en un nuevo préstamo que engloba todos los préstamos que se tengan, haciendo pagables las deudas al establecer mejores condiciones, empezando por una cuota más baja y cómoda.