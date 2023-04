Empresario y cantante folclórico es hallado sin vida en el Callao

PNP cree que crimen responde a cobro de cupos

Un empresario y cantante de música folclórica, reportado como desaparecido hace unos días, fue hallado sin vida en una casona ubicada en la avenida Sáenz Peña, en el distrito del Callao. Se trata de Abner Alonso Rivera.

Los restos del propietario de los locales “El Gorrión” estaban en malas condiciones al momento del hallazgo. Según relató su hijo, Cristhian Alonso, la última vez que la víctima respondió a su celular ocurrió durante la noche del miércoles 29 de marzo. “Lo llamé el miércoles en la noche, a las 8:00 p.m., me contesta y me dice: ‘hijo, voy a comprar una campana. Lo vuelvo a llamar como a las 11 y ya no contestaba”, relató.

La campana la iba a comprar para su local comercial ubicado en el mercado Rojo. El primogénito de Alonso Rivera indicó que recién en la mañana del jueves presentaron la denuncia en la comisaría, ya que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) le indicaron que debía transcurrir 24 horas.

Con apoyo de la Dirincri, el cuerpo del cantante folclórico fue hallado envuelto con bolsas en la avenida Sáenz Peña. “Al parecer lo han estado extorsionando, un tal Marlon, porque ahí se ve algunas conversaciones que tiene la Dirincri”, dijo. Los familiares y amigos de Abner Alonso Rivera exigieron a las autoridades identificar al responsable del crimen, y posteriormente, que reciba la pena máxima.

Finalmente, Cristhian Alonso, contó que gracias al GPS del celular de su padre, se pudo descubrir su paradero. Fuentes de la Policía Nacional del Perú precisaron que el homicida fue identificado como Marlock Salcedo Ballon (27). Al mencionar el nombre a la familia, aseguraron que desconocen a la persona, pero se enteraron por la misma PNP, que el empresario venía recibiendo amenazas por cobro de cupos.

