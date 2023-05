Empadronamiento de colectiveros lo tiene que hacer la ATU

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, afirmó que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) tiene a su cargo el posible empadronamiento de los taxistas informales y que a su gobierno municipal solo le corresponde brindar el apoyo oportuno.

El burgomaestre explicó que, de ejecutarse este plan, solo se aplicaría de momento en la avenida Arequipa, con el objetivo de impedir que los denominados colectiveros sigan ocupando la vía exclusiva de los corredores complementarios.

“No es empadronar a todos los taxistas, sino la zona de la avenida Arequipa donde los corredores complementarios no se dan abasto y no funcionan. Es un error de la ATU, hay que reconocer”, precisó.