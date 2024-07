Elon Musk: “Es un fracaso informático”

Debido a la reciente falla mundial de Microsoft Azure y 360, Elon Musk expresó su opinión ante la empresa de tecnología calificando el inci­dente como “el mayor fracaso informático de la historia”. El empresario además publicó un mensaje que incluía la palabra “Microsoft” acompa­ñada de un emoji de una cara enojada.

La falla afectó a aerolíneas, servicios financieros y grupos de medios de comunicación.

Asimismo, Musk también ha reaccionado a varios memes en X sobre la situación de la falla. En uno de sus mensajes, hizo un juego de palabras con el nombre de la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike, escribiendo “It did strike a very large crowd”, que se traduce como “Golpeó a una multitud muy grande”.

Leer también [Fallos técnicos en hospitales israelíes por apagón informático global]

Cómo se sabe, una reciente falla en una actualización de CrowdStrike sobre sus solucio­nes de detección y respuesta en los puntos finales (EDR) ha generado un significativo malestar en varias industrias, destacaron los expertos en ciberseguridad.