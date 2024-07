¡Ellos son los elegidos para el Reintegro Nº 2!

CONFIRMAN RELACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE PUEDEN IR POR SU DEVOLUCIÓN EN AGOSTO

Debido a las demoras por parte de los representantes del ejecutivo a las sesiones de la comisión Ad hoc Fonavi aún quedan por definir las fechas en que se haría el pago para los beneficiarios del Reintegro 2. Esto implica correr para la primera o segunda semana de agosto la devolución de sus aportes a casi 225 mil fonavistas aproximadamente.

Como se sabe, este pago del Reintegro 2 se estaba previendo para julio; sin embargo, por retrasos, esto se ha postergado hasta agosto. Asimismo, el representante de esta Comisión Ad Hoc, Jorge Milla, declaró que “no hay mucho apoyo de la parte ejecutiva [de esta comisión], de la Presidencia del Consejo de ministros, En su momento planteamos, la Ley 31173 que faculta a la comisión, a contratar servicios de terceros. Los representantes del Ejecutivo se opusieron, y eso hubiera permitido acelerar el proceso, toda información que se haya alcanzado a la secretaría técnica, fuera del 20 de mayo no se carga, ”.

Según declara el representante, se les ha informado que “los plazos no les han alcanzado. Son dos semanas que no hemos sesionado porque los representantes del Ejecutivo no asistieron. Algunos [justificaron], pero igual eso ha perjudicado, Eso nos complica porque la gente ya estaba a la expectativa [de esta devolución], como habíamos anunciado, que en julio era el Reintegro 2″, reveló.

Asimismo, Milla ratificó que ya hay un cronograma de cómo debían darse estos pagos, por lo que, “por más que no estemos de acuerdo no es posible modificar”.

¿Qué fonavistas integrarán el padrón de Reintegro 2?

Para facilitar el proceso de devolución los fonavistas ya tenían conocimiento de quiénes conformarán el grupo de Reintegro 2. Cabe mencionar que este padrón también incluye a beneficiarios de anteriores listas de pago para avanzar con las devoluciones. A continuación, las características de aquellas personas que se beneficiarán directamente con la nueva relación de pagos.

Fonavistas de las listas 1 a la 19 con más de 75 a 80 años de edad.

Fonavistas que se encuentren en el padrón del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

Fonavistas con enfermedades graves y terminales (cabe mencionar que la Comisión Ad Hoc debe estar al tanto de ello).

Deudos de Fonavistas fallecidos que hasta la fecha de programado REINTEGRO 2 hayan cumplido 93 años o más.

Un importante detalle es que, a diferencia de anteriores devoluciones, la de esta ocasión no tendrá un límite en cuanto al monto a pagar. Por ejemplo, anteriormente existía un límite de S/6,680. Eso sí, existirá un mínimo, que será de S/40.

¿Qué hay con los que no se encuentran en este padrón?

Milla también informó que las devoluciones para aquellas personas que forman parte tanto del Grupo de Reintegro 2 y el grupo de pago 21 están en proceso. “El grupo de pago 21 será para fonavistas que a la fecha no cobraron nada “, dijo. “Sin embargo, por el momento se está priorizando estas devoluciones para Reintegro 2″.

La Asociación de Fonavistas, por su parte, señaló que el padrón de la lista 21 se elaborará de acuerdo a los criterios de la Ley N° 31928. Es decir, podrán integrarla aquellos fonavistas a partir de 60 años que no recibieron monto alguno en las 19 listas anteriores y todos aquellos que de manera reciente han sido incluidos en el sistema podrían comenzar a recibir sus aportes en octubre o noviembre de 2024 como parte de la lista 21, según las estimaciones de la Comisión ad hoc.

No confundir Lista 21 no programada con Reintegro 1

La diferencia clave entre el grupo Reintegro 1 y la lista 21 reside en los criterios de inclusión y el estado de los pagos. El grupo Reintegro 1 agrupa a ex contribuyentes mayores de 80 años que ya han recibido un adelanto, mientras que la lista 21 abarca a aquellos que han verificado sus aportes, pero aún no han recibido ningún pago.

La Comisión Ad Hoc del Fonavi ha aprobado la inclusión de más de 75.000 nuevos beneficiarios, quienes no habían recibido compensación previamente a pesar de sus contribuciones al fondo. Esta decisión marca un avance significativo en la política de compensación, haciendo justicia con aquellos ex contribuyentes que fueron injustamente excluidos en listas anteriores.

Estos nuevos beneficiarios, que no habían recibido ningún pago debido a su residencia en áreas beneficiadas por obras de saneamiento y electrificación, ahora podrán recibir sus aportes gracias a la rectificación de la Comisión Ad Hoc. La medida reconoce que dichas mejoras no deben ser consideradas parte del patrimonio de los fonavistas, puesto que fueron financiadas con capital privado.

¿Qué fonavistas cobran actualmente?

Los beneficiarios fonavistas que pueden cobrar la devolución de sus aportes en el Banco de la Nación, a la fecha, son los siguientes:

Grupos de pago del 1 al 19: ex contribuyentes de listas anteriores que fueron identificados como beneficiarios, pero no pudieron cobrar por diversas razones.

Grupo de pago 20: fonavistas que han alcanzado los 60 años de edad, personas con discapacidad registradas en el Conadis, individuos con enfermedades terminales y sus herederos.

Primer Grupo de Reintegro: ex contribuyentes incluidos en las listas del 1 al 19, que suman más de 153.000 ciudadanos de 80 años en adelante. Es decir, aquellos que ya han recibido un reembolso parcial de sus contribuciones.

