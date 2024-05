El Victoria Secret fashion show vuelve este 2024

Las pasarelas más sexys regresan tras 5 años de ausencia. y sus ángeles están listas para volver abrir sus alas

A través de sus distintas redes sociales la compañía de lencería anuncio que este 2024 estará retornando a las pasarelas rosas, llenas de alas, glamour, performances musicales representando su nueva visión de la marca en la actualidad.

La última vez que se transmitió un defile de Victoria Secret fue en el 2018, ya que el show del 2019 fue cancelado tras recibir cuna ola de críticas negativas por no ser inclusivo. con todos los tipos de cuerpos. Aunque el año pasado se estreno un documental que destacó el trabajo de20 creativos que crearon looks personalizados para las modelos. No habíamos vuelto a ver la chispeante pasarela rosa. Por el momento no se conoce más detalles que lo que se mostro por las publicaciones de las redes sociales, la fecha exacta del desfile no se ha mencionado pero lo más probable es que sea finales de este año como era de costumbre. No se conocen detalles sobre las posibles presentaciones pero tomando en cuenta que han tenido a celebridades como Taylor Swift, Justin Bieber, Katy Perry, Harry Styles y otros, se espera que en esta ocasión se trate de alguien del mismo nivel. En cuanto a los ángeles (como se les dice a las modelos icónicas de esta pasarela) tampoco se sabe con exactitud, pero muy probablemente veremos a Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Grace Elizabeth, Paloma Elsesser, y otras que han sido parte de la firma desde sus inicios.

“El nuevo desfile ofrecerá precisamente lo que nuestras clientas han estado pidiendo: glamour, pasarela, moda, diversión, alas, entretenimiento, todo a través de una lente potente y moderna que refleja quiénes somos hoy”, informó un vocero de la marca, sobre este nuevo formato.

Las expectativas que se tiene de este gran regreso es sorprendente. Las fans de Victoria Secret han esperado este momento desde hace mucho tiempo, y quieren ver a sus icónicas ángeles desfilar esos trajes de lencería que hicieron de la marca todo un espectáculo. Solo debemos aguardar unos meses para tener más detalles.