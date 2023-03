El plazo de 3 años para el reajuste de pensiones ya venció

En abril del 2019, el TC emitió una sentencia dando un plazo de 3 años, para que el Estado procure las mejoras de pensiones para este sector

El último reajuste que se dio en beneficio de los jubilados pertenecientes al Sistema Privado de Pensiones fue hace tres años y con el incremento de S/85 por lo que, la pensión pasó de S/415 a S/500, monto que hasta la fecha aún sigue vigente, por tal motivo el gobierno de Dina Boluarte anunciará en pocos días el nuevo monto de pensiones.

TRUBUNAL CONSTITUCIONAL

Cabe recordar que, el 16 de abril del 2019, hace tres años, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia dando un plazo de tres años, la cual ya venció en abril del año pasado, para que el Gobierno y el Congreso procuren las mejoras para este sector, que más sufre las consecuencias.

“En consecuencia, dado que la pensión mínima no ha sido incrementada desde el 2002, se concluye que existe inactividad por parte del Estado al no garantizar el desarrollo progresivo del derecho a la pensión, por lo que este Tribunal debe disponer que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República incrementen el monto de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios, incluido aquel del Decreto Legislativo 19990, en el plazo de 3 años. De no hacerlo en dicho plazo, el Tribunal Constitucional, en la etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencias, podrá adoptar las medidas que estime necesario para tal efecto”, precisa el documento.

JUBILADOS

A la fecha, hay un total de 608 mil jubilados que se encuentran en una situación económica díficil, pues con la cantidad que el Estado les ofrece no les alcanza para subsistir, así lo indicó el especialista en temas previsionales, Gabriel Bustamante.

Además, señaló para una radio local que el 64% de los jubilados cobran pensión en un rango de 250 soles (pensión proporcional por tener menos años de aportes) y 500 soles (pensión mínima). Cabe señalar que, el último incremento de pensiones fue en el 2019, luego de 21 años de espera, en el que jamás hubo reajuste alguno.

Por esta situación, muchos jubilados han perdido la vida, más aún durante la pandemia, ya que no tenían los recursos necesarios para seguir subsistiendo, a pesar que el incremento de pensiones es un derecho que el Estado ha dejado mucho tiempo en el olvido.

