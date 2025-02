El nuevo aeropuerto no esta en optimas condiciones

Incumplimiento del MTC. Delincuencia, caos vehicular, pistas rotas y desechos es lo primero que verán los turistas que llegarán al país.

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue causando polémicas a pocas semanas de que sea ignaugurado. El incesante caos vehicular, desmonte por todos lados y desechos en la ribera del río Rímac, inseguridad permanente, pistas rotas y dos puentes Bailey instalados de emergencia. Serán la ‘primera’ vista de los turistas al arribar al Perú.

Camino al terminal aéreo, en el cruce de la avenida Elmer Faucett con Morales Duárez, limpiaparabrisas aprovechan el embotellamiento para exigir el pago de dinero. El acoso es permanente y no se observa a ningún policía cerca. Sujetos de mal vivir rondan las unidades vehiculares para cometer robos. El viajero, atrapado en el tráfico, solo puede mirar y rezar para que nada malo le suceda.

El tiempo aproximado que se tomaría para ingresar sería de 40 minutos. El ambiente allí es todavía peor: charcos de agua, desmonte, basura, pistas con huecos, una cola de vehículos de carga pesada y dos elefantes de metal dan la bienvenida al turista.

Mala gestión

Según expertos, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) tiene casi lista la obra del nuevo aeropuerto, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha cumplido con entregar a tiempo el puente Santa Rosa, el cual recién estaría listo en 2027. Ello ha obligado a las autoridades a optar por medidas paliativas y soluciones de última hora.

Luis Quispe, director de Luz Ámbar, explicó que la inacción del Estado a través del MTC, durante los últimos 10 años han llevo a improvisar.

“Es sumamente preocupante. El puente Bailey se ha minimizado, subestimado, y no debería ser así. Los 13 ministros de los 10 años anteriores no se han preocupado por construir. La obra del aeropuerto estuvo a cargo del privado, que ha cumplido, y el Estado tenía la obligación de habilitar todo el entorno del aeropuerto, y no lo ha hecho”, fueron sus contundentes declaraciones.