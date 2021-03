El Fondo AgroPerú entregó más de S/37 millones en créditos apoyando el trabajo de alrededor de 5,295 productoras agropecuarias

Desde hace varios meses es que se viene trabajando en Perú para poder dar un apoyo concreto a las mujeres empresarias y dentro de todos los programas vigentes, una de las medidas que se tomaron desde el mes de julio a diciembre del 2020, fue entregar dinero en efectivo a muchas productoras agropecuarias. Puntualmente unas 5,295 fueron las beneficiadas con las sumas que otorgó de manera directa el Fondo AgroPerú.

Uno de los objetivos principales y primordiales que tuvo este plan fue que las mujeres que se dedican a este tipo de actividad puedan tener con el paso de los días cada vez más inclusión financiera. En primer lugar, eso les permite a ellas crecer porque comienzan a formalizar su unidad productiva y de negocio, pero también les permite a futuro tener un mejor acceso al crédito en caso de que lo necesiten. Se debe indicar que el Fondo AgroPerú, el cual cuenta con la administración del Agrobanco, lo que hará es dar garantías en pesos, las cuales sirven para cubrir cualquier tipo de riesgo en los créditos.

Los montos de dinero para apoyar las operaciones agrícolas que se otorgaron a mujeres fueron hasta un máximo de 30,000 soles, otorgándose de forma individual a cada una de las solicitantes. No hay dudas de que el Covid 19 afectó a muchos sectores económicos y el rural no fue la excepción, ya que por ejemplo, hubo una menor demanda de los producido. Por esa razón es que las mujeres productoras precisaban de una ayuda concreta, pero no sólo eso, sino que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, también informó que se comenzará a trabajar arduamente para poder darle forma a la creación de la Dirección de la Promoción de la Mujer Rural. Para que suceda esto sólo fue necesario acudir a las cifras y a las estadísticas, las cuales indican que del total de productores rurales que hay en Perú, el 33% son mujeres.

No sólo en el sector rural hay muchas mujeres que son el sostén familiar, por lo que hay que apoyarlas. De acuerdo a análisis que se realizaron en los últimos meses, hay en Perú por lo menos 1,300,000 mypes (medianas y pequeñas empresas), que están en su totalidad gestionadas por mujeres. Muchas de ellas en los últimos meses, puntualmente por el coronavirus, necesitaron un apoyo extra, más allá de la constante promoción que deben recibir.

Mediante este conjunto de medidas que fuimos mencionando, de la mano de muchas otras, los especialistas estiman y coinciden en que el país durante todo el 2021 tiene que volver a crecer para así ubicarse el incremento del PBI en números similares o mayores a los de años anteriores. A estos fines, no se debe dejar de recordar, a los fines de diseñar políticas económicas claras y eficientes, que Perú en términos interanuales, tuvo una caída en el 2020 de aproximadamente un 11%, por lo que se espera que para el presente año, crezca en torno al 9%.