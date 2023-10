El Agustino: Empresario es amenazado por el Tren de Aragua

Un ciudadano del distrito de El Agustino, en Lima, está viviendo una pesadilla debido a que un grupo de presuntos extorsionadores, que se cree son miembros del ‘Tren de Aragua’, lo han seleccionado como objetivo para llevar a cabo sus actividades delictivas.

El individuo en cuestión, cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, ha reportado a las cámaras de Latina Noticias que su vida ha experimentado un cambio significativo durante las últimas dos semanas, a medida que ha comenzado a recibir mensajes y fotografías amenazantes.

“Las amenazas llegaron como a eso de las 10 de la mañana de hace dos semanas. Me han amenazado con secuestrar a mi hijo, tirarle una granada a mi taller, matar a mi esposa. Saben dónde yo vivo, dónde robarme la camioneta”, señaló para el mencionado medio.

“Comunícate con nosotros, te voy a explotar tu casa si no me copeas, oíste. (…) Sabemos dónde vives y todo, te voy a mandar a secuestrar a tu hijo que tienes en Brasil”, se lee en uno de los primeros mensajes vía WhatsApp que recibió la víctima.

Se trata de un pequeño empresario dedicado al sector de la construcción metálica, que, al igual que muchos ciudadanos peruanos, se esfuerza por progresar de manera honesta y contribuir al desarrollo del país. Este hombre afirma que opera en el ámbito formal y cumple puntualmente con sus obligaciones tributarias.

Lo que resulta particularmente indignante para él, según su relato, es que las 12 personas que empleaba en su pequeña empresa se han quedado sin trabajo. Esto se debe a que se vio obligado a cerrar su negocio por temor a que los presuntos criminales, quienes se cree que son de nacionalidad venezolana, pongan en peligro su vida y la de sus seres queridos.

“Yo pago los impuestos, soy un taller formal, una empresa que paga los impuestos, ¿me entiendes? Y la pena me da es porque yo tengo 12 trabajadores y he tenido que suspender todos los labores que tengo. Ellos ya no cobran sus sueldos, su salario porque están viendo la situación que estamos viviendo”, mencionó.

Monto pedido

La víctima ha revelado que estos delincuentes le han exigido un pago semanal de S/1.000 como condición para dejarlo en paz. Sin embargo, se ha negado a realizar dicho pago, especialmente ahora que se ha visto forzado a cerrar su negocio.

Además, relató que estos criminales lo vigilan de manera continua. Después de haberse dirigido a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los delincuentes se puso en contacto con él para tacharlo de “sapo”.

“Te mandamos a seguir y andas con policías. Maldito, ahora agárrate, oíste, que no te va a gustar nada. Maldito sapo. (…) Ahora te vas a morir por andar con policías, ya vas a ver”, se lee en el mensaje que pretende intimidar al hombre.

La comunidad de El Agustino está aguardando la implementación de medidas eficaces que les permitan reanudar sus actividades sin miedo y recuperar la paz que les ha sido arrebatada por estos criminales.