¿El 26 de diciembre será feriado o día no laborable en Perú?

El calendario oficial confirma que el 26 de diciembre no es feriado ni día no laborable en el Perú. Tras los días no laborables del 23 y 24, los trabajadores deberán retomar sus actividades habituales después de Navidad.

Con la llegada de las fiestas navideñas, muchos peruanos buscan aprovechar al máximo los feriados y días no laborables para descansar o disfrutar en familia. Sin embargo, es esencial entender cómo están distribuidos estos días en el calendario oficial.

A diferencia de los días previos a la Navidad, cuando el lunes 23 y martes 24 de diciembre fueron declarados días no laborables, el jueves 26 de diciembre no tiene esta consideración. Esto significa que los trabajadores deberán reincorporarse a sus actividades laborales con normalidad tras el feriado del miércoles 25, en el que se celebra la Navidad.

Feriados y días no laborables: ¿cuál es la diferencia?

Los feriados son días de descanso obligatorio, reconocidos por ley, en los que no se exige compensación de horas no trabajadas. Por otro lado, los días no laborables están diseñados principalmente para el sector público y son considerados días hábiles. Esto implica que las horas no trabajadas deben recuperarse dentro de los diez días siguientes o según lo determine la institución correspondiente.

En el sector privado, la aplicación de los días no laborables es opcional. Aquí, la decisión de acogerse a estos días recae en un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si no hay consenso, el empleador tiene la última palabra.

Navidad: su significado y celebración

El 25 de diciembre se celebra la Navidad, una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús. Aunque la fecha exacta del nacimiento no está especificada en los Evangelios, la Iglesia Católica estableció este día en el siglo IV, alineándolo con antiguas festividades relacionadas con el solsticio de invierno, como el Natalis Solis Invicti en el Imperio Romano.

Este sincretismo permitió incorporar tradiciones paganas al cristianismo, facilitando su expansión. Además, el simbolismo de la luz, que representa a Jesús como «la luz del mundo», refuerza la importancia espiritual de esta fecha para los creyentes.

En conclusión, el 26 de diciembre no tendrá la misma condición de descanso que los días previos a la Navidad. Los peruanos deberán regresar a sus actividades laborales, según lo estipulado por el calendario oficial.