Ejecutivo observaría ley que recompone la Sunedu

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, afirmó que la reciente ley aprobada desde el Congreso que recompone el consejo directivo de la Sunedu afectaría el plan educativo trazada por el gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones a la prensa, el titular de Justicia dejó entrever que el Ejecutivo observaría la mencionada norma que, según especialistas y ciertos congresistas, debilitaría las funciones de Sunedu.

“[Sobre la ley que recompone el consejo directivo de Sunedu] Lo evaluaremos. Entenderá que esto ha sido aprobado el día de ayer, lo estamos evaluando”, declaró a los medios de comunicación.

Por su parte, el primer ministro, Aníbal Torres, se abstuvo de opinar si el proyecto será observado, debido a que aún no lo ha leído en su totalidad.

“No podría decir nada al respecto, mientras no lea el texto de la ley. Creo que eso no ha sido publicado. Tendría que leer el texto. Yo conozco cómo funcionó la Asamblea de Rectores, lo hizo muy mal, pero tenemos que revisar el texto de la ley”, indicó.