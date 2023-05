Dos turistas chilenos son drogados en pub de Río de Janeiro y uno terminó muerto

Ronald Tejeda y Andrés Orellana, dos amigos chilenos y compañeros de trabajo, viajaron la semana pasada de vacaciones a Brasil con las anhelos más usuales para este tipo de travesías: relajarse, divertirse y conocer gente. Llegaron el viernes 12 de mayo a Río de Janeiro, pero lo que prometía ser una experiencia placentera terminó de la manera más dramática, con uno de los jóvenes muerto y el otro internado, tras ser drogados, asaltados y botados en una zanja, según el relato de su familia.

Los familiares afirman que fueron asaltados y arrojados a una zanja

La pesadilla de los jóvenes chilenos comenzó casi en el inicio de la travesía. Así, y luego de instalarse y recorrer algunos sitios tradicionales durante el viernes, los amigos concurrieron el sábado en la noche hasta a la zona de Lapa, para compartir y beber algunos tragos en el tradicional barrio bohemio de Río de Janeiro. Tras un primer recorrido, y al cabo de unas horas, ambos decidieron trasladarse a Copacabana en un vehículo de aplicación de transporte, pero fue en ese momento en que se les perdió la pista.

“Al otro día le dejé unos mensajes a las 6 de la mañana y no le llegaban y me había comentado que en la mañana iba a ir al gimnasio el domingo y en la tarde iban a ir al Cristo Redentor. Entonces no le llegaba el mensaje y yo (pensaba) ‘qué raro’, porque él no es de hacer eso de desaparecer de la nada”, relató Jocelyn, la novia de Ronald.

Luego de varias horas sin poder comunicarse entre ellos y perder todo contacto con sus amigos y familiares en Chile, fue recién durante la mañana del domingo en que hubo novedades, aunque en forma de pésimas noticias. Ambos jóvenes aparecieron malheridos en una zanja de cinco metros de profundidad en el distrito de Santa Teresa de la ciudad y debieron ser rescatados por bomberos.

“Andrés, su amigo, dice que les colocaron algo en el vaso y después perdieron la conciencia. La primera información que tuvimos fue que los habían asaltado y que mi hermano (Ronald) tenía un golpe en la cabeza, mientras el amigo tenía perforado el pulmón”, contó Marta Tejeda, la hermana de Ronald, al noticiero del canal Chilevisión.

Por lo mismo, por la gravedad de sus lesiones los dos jóvenes chilenos fueron trasladados a un hospital de una ciudad. Andrés llegó con un pulmón perforado, mientras Ronald se llevó la peor parte: varias fracturas en el cráneo y una hemorragia cerebral de la que nunca pudo recuperarse. El ingeniero civil industrial murió a los 29 años.

Marta Tejeda, la hermana de Ronald, viajó a Brasil y lo visitó antes de su deceso. “Mi hermano se supone que falleció de muerte natural porque su corazón dejó de latir. Estuvimos con él los últimos minutos de vida”, señaló en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

La familiar también pudo visitar en el recinto hospitalario a Andrés, al amigo de Ronald, quien le reconoció que no recordaba casi nada del incidente, en el que también le robaron sus documentos y el dinero que portaban.

“Ellos fueron asaltados. Tenemos entendido, por lo que nos informó la policía, que estaban en un pub, fueron drogados, los subieron a un vehículo de aplicación y los tiraron a un zanja”, contó Marta en el mismo medio.

Desde la Cancillería chilena informaron que tomaron contacto con las familias a través del consulado en Río de Janeiro y con las autoridades que llevan la investigación, que aún no arroja detenidos o más pistas sobre lo que ocurrió. “Se le está brindando el apoyo consular pertinente”, señalaron en la entidad gubernamental.