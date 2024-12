Dina: “No buscamos ser artistas de Hollywood”

La presidenta Dina Boluarte aseguró que trabaja a pesar que hay intentos para “jalar la alfombra para atrás” contra el Gobierno y sin atender las encuestas, al señalar que no busca ser “artista de Hollywood”. Esto lo dijo ayer, pocas horas después que se iniciara el allanamiento contra su vocero Fredy Hinojosa.

“Trabajamos con las manos limpias y sin mirar las encuestas. No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood, estamos trabajando para poder disminuir la pobreza y pobreza extrema”, señaló ayer durante la ceremonia de clausura del año académico 2023 en la Escuela Nacional de Marina Mercante “Miguel Grau”.

Estos comentarios los hizo poco después del allanamiento que se realizó en la vivienda de Fredy Hinojosa, vocero del Despacho Presidencial, así como contra otros investigados por presuntos actos de corrupción en el programa Qali Warma a favor de la empresa Frigoinca.

“Nos queda poco más de año y medio de gestión y como Gobierno tenemos todavía muchas metas que cumplir. Estamos redoblando todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos y no tenemos tiempo para pensar en venganzas. No vamos a perder el poco tiempo que nos queda en situaciones que no ayudan al crecimiento. Pretenden jalar la alfombra para atrás, pero no se lo vamos a permitir”, aseveró Boluarte.