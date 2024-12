Dina Boluarte desafía encuestadoras y minimiza su 3% de aprobación: “De una vez póngame cero”

Dina Boluarte rechazó las cifras de las encuestadoras, aseguró que no negocia su imagen y afirmó que su enfoque está en los proyectos de inversión.

La presidenta Dina Boluarte criticó nuevamente los resultados de las encuestas que reflejan una alta desaprobación de su gestión. En un evento en Carabayllo, respondió al informe que la coloca con un 3% de aprobación.

«A los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos: De una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales», expresó Boluarte. Además, señaló que algunas encuestadoras se acercaron buscando beneficios a cambio de mejorar su puntuación.

Despreocupación por los números

La mandataria restó importancia a los datos negativos y reafirmó su compromiso con los proyectos junto a los alcaldes. “A mí, los números menos mal no he sido tan buena en matemáticas, por eso los números no me preocupan. Estamos trabajando en proyectos de inversión”, afirmó.

Boluarte también declaró que no cederá ante presiones ni negociará para subir su aprobación. “A mí, no me da miedo decirles que nos les vamos a dar un solo sol para que me suban dos puntitos, no me importan los puntitos arriba o abajo”, concluyó.