Denunciarán ley que permite gobernar de forma virtual a Boluarte

Bancada en contra del gobierno remoto de Dina Boluarte

Ruth Luque, congresista Cambio Democrático – Juntos por el Perú, señaló que su bancada presentará una denuncia de inconstitucionalidad contra la Ley 31810.

Cabe señalar que hoy fue oficializada la normativa en el Diario El Peruano. Esta modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 29158 y le permite a Dina Boluarte despachar de forma remota desde el extranjero.

Negativa parlamentaria

La congresista Luque anunció, a través de su cuenta de Twitter, que su bancada está preparando una demanda de inconstitucionalidad: “Su Gobierno se sostiene en un papel y ahora en la virtualidad para poder salir del país”.

El exministro Rodríguez Mackay señaló, en el diario La República, que la norma era inconsistente debido a que ignora lo establecido por la Constitución:

“No hay poder virtual. Por esa razón, es un proyecto jurídicamente inconsistente, que no se hizo pensando en la fuerza de la ciencia política y del poder que establece en su doctrina, que el poder se ejerce presencialmente y que el poder de un Estado no puede quedar en la virtualidad, en el internet. El poder de un Estado no puede virtualizarse”.

Aprobación de la ley

La ley fue aprobada en segunda votación por el Congreso de la República con 72 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones.

Recordemos que la Ley Orgánica del Ejecutivo dispone: “En caso de que el presidente de la República deba salir del territorio nacional y no haya vicepresidentes en ejercicio, de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación de mecanismo de seguridad digital para el uso de dichas tecnologías”.

