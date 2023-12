Dina Boluarte critica liberación de extranjeros en Pachacamac

La presidenta respalda a la Policía en la lucha contra la delincuencia extranjera y pide colaboración efectiva con la justicia

La mandataria, Dina Boluarte, criticó la liberación de extranjeros del ‘Búnker de Pachacámac’, expresando su descontento con la decisión del Ministerio Público y el Poder Judicial. Estos individuos fueron detenidos en noviembre como presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Hijos de Dios‘, vinculada al Tren de Aragua.

La presidenta, desde San Borja, manifestó su indignación respecto al reciente incidente que resultó en dos suboficiales de la PNP heridos durante un operativo en San Juan de Lurigancho.

“No puedo dejar de expresar mi rechazo e indignación por lo ocurrido ayer en SJL, donde dos valerosos policías a quienes le vamos a dar todo nuestro respaldo, han sido gravemente heridos por enfrentarse a integrantes de la banda ‘Hijos de Dios’, vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua”, expresó Boluarte Zegarra.

“Uno de los tres detenidos por este feroz ataque es uno de los hampones que el pasado 21 de noviembre fue apresado en medio de una balacera en el llamado ‘Búnker de Pachacámac’ y que días después fue liberado por la Fiscalía, pues cómo trabajamos si es que no nos articulamos en esa responsabilidad con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía para brindar seguridad a nuestros hermanos”, sostuvo la jefa de Estado.

José Antonio Ríos, uno de los detenidos en San Juan de Lurigancho, fue liberado el 4 de diciembre por decisión fiscal. Dina Boluarte instó a los fiscales a actuar con responsabilidad ante las decisiones que impactan en la sociedad.

“Finalmente, ¿quiénes son garantes de la seguridad ciudadana si es que no trabajamos de manera unida para vencer esta otra lacra social?”, cuestionó Boluarte.

Dina Boluarte expresó que las decisiones polémicas de los organismos de justicia afectan la labor de la Policía Nacional.

“Si bien mi gobierno es muy respetuoso de las decisiones que toma la Fiscalía y el Poder Judicial dentro de la autonomía que la Constitución les da, no puedo dejar de señalar que decisiones como las que acabo de indicar, no hace más que perturbar el enorme esfuerzo que hacen los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria que es la Policía Nacional”, expresó.

La presidenta instó a la Fiscalía y al Poder Judicial a proponer cambios legislativos si consideran que las leyes permiten liberar a delincuentes en poco tiempo.

La liberación del segundo grupo de extranjeros detenidos en el ‘Búnker de Pachacámac’ generó controversia y molestia en la Policía Nacional, tras la decisión de la jueza Leny Zapata.

El coronel PNP Víctor Revoredo expresó su sorpresa y descontento ante la posible liberación de los extranjeros, calificando la acción del Poder Judicial como una “traición” debido a la existencia de pruebas contundentes que respaldan la necesidad de prisión preventiva.

“Es sorprendente la pregunta, desconozco pero existen los indicios razonables para la incriminación de esas personas. Yo desconozco y de verdad no entendería si es que prontuariados habrían sido puestos en libertad. Todos nos estamos poniendo ‘la roja y blanca’ y no creo, no creo, sería una traición en estos momentos que estamos pasando, de haberse dado esa premisa”, sostuvo el coronel Revoredo en diálogo con la prensa nacional.

