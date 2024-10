Dilbert Aguilar: «Me dicen que me van a volar la cabeza»

Tras su entrevista, el cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, se manifestó ante las amenazas de muerte que recibe.

El cantante de cumbia Dilbert Aguilar, compartió un desgarrador testimonio en un diario local, en donde relató los momentos de angustia que vive debido a las extorsiones y amenazas de muerte que ha recibido. Asimismo, la situación le ha traído miedo y preocupación, sobre todo por la seguridad de su familia y sus seres queridos.

LEE TAMBIÉN:

Tras su entrevista, Aguilar recordó su reciente paso por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una experiencia que lo marcó profundamente, sin embargo, fue más allá y abordó la situación de extorsiones constantes, una problemática que afecta a miles de peruanos.

“Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho. Me dicen: ahora sí no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón”, reveló Aguilar, evidenciando el impacto psicológico de estos mensajes.

Asimismo, Aguilar también detalló que las amenazas no solo llegan mediante las llamadas telefónicas, puesto a que las redes sociales y el celular se han convertido en otro medio para poder amedrentarlo, con mensajes de individuos que le solicitan dinero bajo un tono “amistoso”. “Yo colaboro siempre que me traten bonito, me llaman y me dicen ‘Amiguito, compadrito, papito’, y si estoy en condiciones, les mando”, expresó Aguilar.

No obstante, el cantante decidió mantenerse firme, evitando ceder ante los chantajes y durante su entrevista aseguró que, de verdad desearlo, los delincuentes ya habrían atentado contra su vida: “Si quisieran, ya me hubieran matado hace rato. En mi caso, yo viajo toda la semana, exponiéndome a rutas peligrosas, trabajando en las madrugadas, no comiendo ni durmiendo bien, para que venga un payaso a presionarte para que tú le des”.