Después del Bono S/930 vienen los justos aumentos a jubilados

Luego de que se entregue el Bono S/930 a todos los jubilados en enero del siguiente año, se continuará con los estudios técnicos para el prometido incremento en sus pensiones que ascienden a S/500 la pensión mínima.

Se espera que el Gobierno cumpla con su promesa de aumentar la pensión mínima de S/500

Hasta la fecha no se ha dado ninguna respuesta a pesar de que está próximo a concluir este año 2020 y el aumento es un derecho de los jubilados. En ese sentido, se espera que en el más breve plazo se anuncie el nuevo reajuste de pensiones a fin de cobrarlo a partir del primer trimestre del año 2021, toda vez que se concluya con el pago del Bono.

Tanto el ex presidente de la República, Martín Vizcarra, como el ex premier, ofrecieron el aumento pues los montos que reciben de manera mensual, no se asoma a la canasta básica familiar. En ese sentido, se llevaron a cabo varias reuniones entre los dirigentes de jubilados y la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, habiéndose acordado que en definitiva los jubilados merecen un reajuste o nivelación en sus pensiones por ser de justicia y conforme a ley.

PEDIDO CENATRAJUPE

Conforme a la CENATRAJUPE, en la segunda reunión se concluyó una tercera reunión en donde se tocarían tres puntos:

1) El aumento de las pensiones de jubilación (Ley 19990, 18846 y 20530) hasta llegar al monto equivalente a la Remuneración Mínima Vital (RMV) que actualmente es de S/930.

2) Establecer un Reajuste Anual a las pensiones de los Jubilados, de acuerdo a la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú: “El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional”.

3) El allanamiento de los juicios de jubilados y pensionistas entablados a la ONP, según D.L. 30927-2019.

En ese sentido, los dirigentes manifestaron que solo falta definir el monto del reajuste que como ya se ha dicho, debe ser igual a la RMV (S/930) y se espera que dicho aumento se anuncie en diciembre por ser de justicia.