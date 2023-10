Denuncian sospechosas contrataciones en municipio de Carmen de la Legua

Advierte que empresas recién creadas este año han ganado jugosas contrataciones con el municipio por montos de hasta S/ 200 mil

El director del medio de comunicación Nacional TV Perú, Carlos Torres Martínez, denunció una serie de presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de Carmen de la Legua, Edwards Infante, y pidió a la Contraloría investigarlas.

Indicó que se habría favorecido a una empresa con contratos que podrían haberse otorgado a proveedores locales.

En ese sentido, mostró una orden de servicio en la que se constata que la municipalidad contrató toldos y sillas para un evento.

Según la orden de servicio, la municipalidad habría pagado S/ 9,300 por veinte toldos de 3×2 metros y 120 sillas blancas. “Estos servicios podrían haberse obtenido de proveedores locales a un costo mucho menor, ya que algunos vecinos y empresas de la zona ofrecen servicios similares a un precio considerablemente más bajo”, dijo Torres Martínez.

Indicó que una de las principales preocupaciones, es que la empresa a la que se otorgó el contrato fue creada en enero del año en curso y obtuvo su autorización para contratar con el Estado en la misma fecha. Además, “la empresa tenía otras actividades registradas que no estaban relacionadas con el alquiler de toldos y sillas, lo que plantea interrogantes sobre su idoneidad para proporcionar estos servicios”.

“Esta empresa ha facturado a la Municipalidad de Carmen de la Legua S/ 20,975 desde enero, lo que sugiere una posible preferencia por parte de la administración municipal”, anotó.

FENÓMENO EL NIÑO

También advirtió de presuntas irregularidades en la adquisición de insumos de prevención ante el fenómeno del niño por parte de la Municipalidad de Carmen de la Legua. Así como cuestionamientos sobre la asignación de fondos y la selección de proveedores en relación con estas compras.

Explicó que en un evento reciente, el alcalde declaró que el Ministerio de Economía y Finanzas no había proporcionado los fondos necesarios para hacer frente a los posibles efectos del fenómeno del niño. Sin embargo, se argumenta que la municipalidad recibió S/ 100 mil como parte del Decreto de Urgencia 0923, destinado a medidas económicas y financieras urgentes ante desastres naturales.

“Carmen de la Legua recibió este monto y que se espera que las autoridades expliquen cómo se han utilizado estos fondos”, indicó.

Además, se presentan evidencias sobre la adquisición de insumos de prevención, como tornillos, clavos, plástico y calamina, en marzo, seguida de una licitación realizada en mayo para la compra de maderas y otros materiales similares.

“Lo que plantea dudas es que, de acuerdo con la información de la SUNAT, la empresa a la que se le otorgó el contrato recién había sido creada un mes antes de ser invitada a participar en la licitación”, anotó.

La denuncia también destaca que las compras de insumos de prevención y la licitación para adquirir maderas y otros materiales parecen haber tenido una falta de coordinación temporal, ya que las fotografías de la entrega de materiales se publicaron en marzo, mientras que la licitación se llevó a cabo en mayo.

“La preocupación central está en la posible falta de transparencia y equidad en los procesos de adquisición de la municipalidad, así como en la utilización efectiva de los fondos asignados para la prevención de desastres naturales”, dijo de forma enfática.

OTRO CASO

En otro momento, mencionó una posible irregularidad en la contratación de servicios de producción y realización para el evento “Tu Muni Te Escucha” por parte de la Municipalidad de Carmen de la Legua.

El evento “Tu Muni Te Escucha” se llevó a cabo el 23 de junio de 2023 y se emitió una orden de servicio con el número 3598 para este propósito.

“Lo que ha causado alarma es el costo asociado con el evento, que ascendió a 23 mil soles. Esto plantea interrogantes sobre por qué la municipalidad eligió un proveedor externo y pagó una suma significativa por los servicios de producción y realización”, comentó.

Refirió que este proveedor, identificado como Alexander Gustavo Espantoso Luna, tenía apenas veintidós años y recién obtuvo la autorización para ser proveedor del Estado en julio de 2023. Además, se señala que en un mes, este proveedor le ha facturado a la municipalidad S/ 178 mil en total.

CONTROVERSIA

También señaló que se ha suscitado una controversia en relación con la contratación de servicios de mantenimiento de la Virgen del Carmen en el distrito de Carmen de la Legua.

Mencionó que la municipalidad ha facturado una cantidad significativa de fondos públicos por el mantenimiento de la estatua, a pesar de que se afirma que la Virgen ha estado en abandono durante muchos años.

La controversia surge debido a las cifras involucradas y las circunstancias de la contratación.

Según los documentos presentados, se pagaron S/ 36,090.30 por un “mantenimiento correctivo” de la Virgen del Carmen. Esto ha llevado a preguntas sobre por qué la municipalidad eligió contratar a una empresa externa y facturó una suma significativa en lugar de utilizar recursos internos, especialmente cuando trabajadores de la municipalidad se han visto involucrados en el proceso de mantenimiento.

“Una de las principales preocupaciones es que la empresa a la que se le pagó por este servicio se constituyó recientemente, en mayo de 2023. Además, esta empresa obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP) en junio de 2023 y emitió la factura a la municipalidad en julio de 2023, lo que plantea preguntas sobre su experiencia y la justificación de los costos asociados con su contratación. Se señala que la empresa es muy nueva y podría haber sido creada exclusivamente para este propósito“, alertó.

Adicionalmente, se revela que esta empresa, desde que obtuvo su RNP en junio, ha facturado a la municipalidad un total de S/ 111 mil en tan solo tres meses.

Por todo ello, Carlos Torres Martínez consideró necesario una mayor transparencia y supervisión en la gestión de fondos públicos y la elección de proveedores.

PREOCUPACIÓN

Torres Martínez dijo: “Es preocupante que, bajo la administración actual, solo se haya destinado un 3% del presupuesto, y que un 11% corresponda a la gestión anterior. Esto plantea serias preguntas sobre la eficiencia en la gestión de recursos. En nacional TV Perú, nos vemos en la necesidad de denunciar públicamente esto y, si los funcionarios no toman acción según sus responsabilidades, se les demandará por omisión de funciones y colusión a los que resulten responsables de algún otro acto irregular que se detecte”.

Agregó que: “Llama mucho la atención los altos montos de gastos corrientes. Hay tres facturas emitidas en la primera quincena de setiembre a un proveedor de Los Olivos, identificado como “Zúñiga Capellan Keith Marvin.” De solo 22 años con RUC 10768764099. La primera factura, E001-37, por un monto de S/ 24.600.00, se relaciona con la realización del segundo matrimonio civil comunitario para el año 2023, detallado por la subgerencia de registros civiles. La segunda factura, E001-39, por S/ 30.000.00, corresponde a servicios de difusión para la Defensoría Municipal en el Día del Niño, organizado por la subgerencia de bienestar social. La tercera factura, E00-40, por S/ 17.525.00, se refiere a la ejecución de un evento de salud para adultos mayores denominado “Dando Vida”, sorprende que el consejo de regidores no haya advertido eso porque este proveedor tiene la habilitación para contratar con el Estado desde febrero de este año”.

PROVEEDORES EN LA MIRA

Consideró que “la selección de proveedores de la municipalidad no está basada en criterios objetivos y procesos transparentes. La experiencia del proveedor, el cumplimiento de requisitos legales y la competitividad deben ser factores clave. Además, se debe documentar claramente el proceso de selección para garantizar la transparencia”.

“La administración municipal de Edwards Infante debe priorizar las necesidades de la comunidad antes que otros gastos, pero hemos visto que no lo hacen. Es fundamental que se asignen recursos para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, como los comedores populares y el suministro de uniformes para el personal de limpieza pública, pero eso les importa poco. El 14 de setiembre pasado se le compró a un proveedor, nuevamente del distrito de Los Olivos, siete electrodomésticos como cafeteras, cocinas, licuadora, tostadora, etc, por un total de 7,335 soles y no sabe para qué se compraron esos elementos. Hay muchas cosas sin explicación”, añadió.

“En otros distritos la independencia y objetividad en los procesos de selección de proveedores son esenciales, pero en Carmen de la Legua las conoces al parecer se manejan distinto. Se tendrían que establecer comités de selección imparciales y seguir pautas claras para evitar influencias políticas indebidas. La documentación adecuada y la supervisión son clave”, acotó.

Para concluir mencionó: “La transparencia es la clave para restaurar la confianza de la comunidad. La municipalidad debe comprometerse a rendir cuentas, divulgar información sobre su gestión financiera y tomar medidas concretas para corregir las irregularidades. La participación ciudadana y la supervisión independiente también son elementos esenciales para garantizar la transparencia”.