Delincuentes intentan robar camioneta pero lo abandonan por no saber manejarla

Delincuentes asaltaron a una pareja de esposos en Los Olivos, trataron de llevarse el vehículo pero la abandonaron porque no supieron manejarla

Una pareja fue asaltada en la calle Los Laureles en el distrito de Los Olivos, los delincuentes intentaron arrebatarles una moderna camioneta. Sin embargo, el ladrón no tuvo más remedio que abandonar la camioneta porque no supo como realizar los cambios necesarios para manejarla.

Elías Salas, dueño de la camioneta, declaró para América Noticias, que regresaba junto con su esposa e hija del aeropuerto Jorge Chávez a las 10:30 p.m. cuando unos malhechores bajaron de un auto negro para robarle sus pertenencias.

“Nosotros regresábamos del aeropuerto después de dejar a mi hermana que se iba a de viaje. Vengo, me estaciono rápidamente, me cuadro, vemos un auto que nos pasa y da la vuelta en U y retrocede y le digo a mi señora ‘Uy, este taxi me parece raro’. Y ella, se da cuenta que estaban enmascarados y me dice ‘son rateros’“, detalló.

En las cámaras de seguridad se visualiza como los sujetos golpean la luna de la camioneta y uno de ellos amenaza al conductor para que baje del auto. Al momento de subir, no supo como manejar la moderna camioneta que tenía unos cambios para poder hacer el retroceso y tuvo que salir corriendo del lugar.

“Viene con la camioneta hasta aquí para dar retroceso. Al momento de querer dar el retroceso no pudo porque tiene que hacer una maniobra que tienen los carros modernos. Al dar retroceso se iba hacia adelante y ahí es donde yo empiezo a gritar que nos estaban robando”, comentó el agraviado.

Lo más lamentable de este hecho fue que al momento de acudir a la comisaría para denunciar el robo, los agentes policiales no quisieron realizarla porque según ellos, el delito no se concretó.

“Lo que nos dijo la policía es que como no se habían llevado la camioneta no podíamos poner la denuncia”, contó Salas.