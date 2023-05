Dayanita dice llorando que quiere irse lejos

Aunque prometió que no iba a llorar y que su intención no era victimizarse, Dayanita terminó derramando algunas lágrimas al reconocer que las críticas la han afectado tras estar en el ojo de la tormenta.

Actriz cómica manifiesta sentirse afectada por todo lo acontecido con Jorge Benavides

En una reciente entrevista para el programa de Ernesto Pimentel, la actriz reconoció sentirse mal por todo lo sucedido. Además de revelar sus intenciones de irse lejos hasta que las cosas se calmen y paren las críticas.

“Me he sentido muy mal. En algún momento no quería seguir, quiero irme lejos. Yo no pensaba que todo esto iba a pasar, no pensaba. No quiero que a mi mamá la sigan metiendo en algunos comentarios”, dijo entre lágrimas.

Asimismo se dirigió a Jorge Benavides, luego de que él hablara en la secuencia de “El valor de la verdura”.

“Yo también me sentí afectada con las palabras que él me dijo cuando me llamó la atención. Sé que yo pedí disculpas a su esposa, más no a él. Yo sé que en cualquier momento nos vamos a encontrar. Yo buscaré la forma de conversar con él, trataré de solucionar el tema”, agregó.

Por su parte, el humorista Manolo Rojas no dudó en bromear al respecto, haciendo referencia a su retiro de la casa televisiva con la que compiten todos los sábados. “Es el único canal que te queda”, dijo el comediante, lo que desató risas entre todos los que estaban presentes en el estudio de grabación.