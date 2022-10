Daniel Urresti felicita a Rafael López Aliaga por ser elegido alcalde de Lima

El candidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti (Podemos Perú), a través de su cuenta de Twitter reconoció la victoria de su contendiente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y no dudó en felicitarlo tras los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Al recibir el resultado al 100 % de la ONPE, felicito al señor López Aliaga por ser elegido alcalde de Lima. Aceptamos los resultados de la ONPE sin reparos. En democracia, los limeños han elegido libremente a la persona que regirá su destino”, escribió el exministro del Interior

Asimismo, replicó la emblemática frase del fallecido líder de ‘Soda Stereo’, Gustavo Cerati. “Gracias totales a los que me apoyaron”, señaló Urresti.

Desde el pasado domingo, día de las elecciones, Daniel Urresti ya se venía mostrando resignado y era consciente que el resultado final no iba a ser a su favor.

“A estas alturas, por las experiencias que tenemos en candidaturas anteriores, es muy difícil que revierta la tendencia, pero nos queremos pegar a las formas, porque estamos en un sistema democrático”, había manifestado.

Pasará tiempo en familia

Con el término de la campaña electoral, el candidato de Podemos Perú dijo que no ha pensado en su futuro político y que por ahora se tomará un tiempo para estar con su familia y ver a sus nietos.

“No he tomado ninguna decisión sobre el futuro. Me voy a ir a la casa de mi hija porque desde noviembre del año pasado he perdido la totalidad del tiempo de estar con mis nietos, a las justas los veo un ratito. Voy a recuperar ese tiempo, que para mí es valioso”, indicó.

“Yo estaba dispuesto a sacrificar ese tiempo por Lima, pero a las finales salió ganando la familia porque me han recuperado”.

De otro lado, dijo que seguirá adelante con el proceso contra Rafael López Aliaga por acusarlo de violador y asesino. “No tiene forma de salvarse de una sentencia en primera instancia y lo que ha hecho está por escrito y lo ha repetido” y espera que el tema Bustíos termine pronto y que en un par de meses lo declaren libre.