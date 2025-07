«Dancing Queen» conquista el billón de vistas y Perú lidera la fiebre por ABBA

El clásico de la banda sueca rompe récords en YouTube y Perú se posiciona como uno de los países con más reproducciones en todo el mundo.

«Dancing Queen» de ABBA acaba de superar las mil millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en el segundo video más antiguo en alcanzar ese hito tras Bohemian Rhapsody de Queen.

La canción —un ícono de la música pop y disco— fue publicada en el canal oficial de ABBA el 8 de octubre del 2009, y hoy vuelve a brillar globalmente.

Durante el último año, Perú lideró la audiencia mundial de ABBA, acumulando más de 24 millones de reproducciones en todo el país, según datos de YouTube Charts.

Lima figura como la segunda ciudad con más vistas a nivel global. Solo en la capital peruana se registraron 14.4 millones de visualizaciones, seguida por Trujillo, Arequipa y Cusco.

Los temas más escuchados en Perú, después de Dancing Queen (6.3 millones), incluyen Lay All Your Love on Me, Chiquitita y The Winner Takes It All.

El canal oficial de la banda sueca supera los 5.6 millones de suscriptores y acumula más de 5,500 millones de vistas en total, con Gimme! Gimme! Gimme! como segundo video más reproducido.

Según Google Trends, los picos más altos de interés por Dancing Queen ocurrieron tras el estreno de Mamma Mia, en 2008 y el anuncio del regreso de ABBA en 2018.

El grupo ha conquistado generaciones: el 25 % de vistas proviene de usuarios entre 25 y 34 años, seguidos por públicos de 35 a 54 años, lo que demuestra su vigencia global.