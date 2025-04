Dalia ‘echa’ a Trauco de invitarla a Brasil

Dalia Durán reveló en ‘El Valor de la Verdad’ que el defensor de Alianza Lima y la selección peruana Miguel Trauco la invitó a Brasil y al hotel del aeropuerto Jorge Chávez para que ‘recoja’ varios regalos, tras enterarse de los problemas que tenía con John Kelvin.

Según contó, Trauco era su vecino un tiempo; pero que fue después de su separación de John Kelvin cuando él empezó a escribirle. Según dijo, comenzó con las llamadas y que hasta la invitó a que la acompañé a Brasil. Empero, descartó haber accedido a las propuestas de Miguel Trauco, afirmando que ‘no era su tipo’, además, que John Kelvin llegó a enterarse de sus conversaciones.

En medio de su entrevista, dejó bien claro que nunca tuvo intimidad con Miguel, pese a que él la galanteaba.

«Yo queéculpa tengo, el hombre es ardiente. Le gusta mandar cositas. Yo no borro nada, el que nada debe, nada teme. Yo no hacía nada, yo dejo todo, no tengo nada que ocultar. Si te quieres enterar, entérate«, dijo Dalia Durán entre risas.

Sin embargo, un detalle la desanimó: «Todo entra por los ojos. Fue mata pasiones, si ya estaba matada la pasión… Era un dedito por ahí, un dedito del pie. La gente puede ser muy susceptible. Que se lo cure, hay tratamiento y tiene la plata para hacerlo», cuestionó.