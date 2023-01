Cusco: grifos cierran ante desabastecimiento de combustible

“Somos algo de 45 grifos en la ciudad y ya no hay gasolina, muy pocos tenemos petróleo que seguro se acaba pasado mañana”

La crisis llegó a la ciudad imperial del Cusco, comerciantes y pobladores reportan escacez de productos como el desabastecimiento en grifos, el gas para cocina y mercados, ello a raíz de las 26 carreteras bloqueadas producto de las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Ante el desabastecimiento de combustible en la ciudad, los grifos han preferido no atender al público, y a pesar que existen dos puntos en donde los propietarios todavía tienen reservas de petróleo, estos podrían acabarse en los próximos días.

“Somos algo de 45 grifos en la ciudad y ya no hay gasolina, muy pocos tenemos petróleo que seguro se acaba pasado mañana. El bloqueo en la carretera a Nazca no nos permite abastecernos y en provincias la situación es igual”, expresó Domingo Suni, dueño de un grifo.

NO HAY GAS

En los 800 establecimientos formales de GLP de toda la ciudad, la mitad de ellos se han quedado sin balones de gas, asimismo, el dirigente del sector, Modesto Cajigas indicó que este recurso se acabo el pasado 21 de enero.

“Ya no hay balones, al menos en la ciudad no ha quedado ni uno solo, las plantas nos han repartido por última vez el día sábado, ninguna de las 06 plantas tiene, pero en Sicuani en la planta BJ si hay, aunque igual no llega por los bloqueos”, recalcó Cajigas.

ESPERANZA

Para el dirigente Cajigas existe la esperanza de una tregua como se hizo la semana pasada, aunque enfatiza que la situación sigue siendo preocupante porque lo permitido no logra abastecer a toda la población y se termina en menos de una semana.

Según informe de la asociación de distribuidores autorizados de GLP en Cusco, los conteiners que proveen del recurso a la región están varados en Challhuanca. Junto a estos vehículos que llevan cinco días en este punto están los que transportan verduras y otros productos alimenticios.

