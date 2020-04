Curva de infectados en Italia no se ha detenido

La curva de infectados por el nuevo coronavirus (Covid-19) ha bajado un poco en Italia pero, no se ha detenido, señaló el último martes el ciudadano peruano Alonso Tapia Benavides, quien radica en la ciudad de Roma, capital de ese país europeo.

“Han bajado un poco los casos en Milano, Lombardía, y en las ciudades ubicadas al norte de Italia. Pero, por ejemplo, en Nápoles todavía no se está deteniendo la propagación porque la gente no hace caso y no toma conciencia“, informó Tapia a la Agencia Andina.

El peruano manifestó que, por el momento, el gobierno italiano ha decretado hasta el próximo 13 de abril las medidas de confinamiento y se cree que podría comenzar a partir de esa fecha una reapertura gradual.

“Supuestamente teníamos hasta el 3 de abril, pero han alargado el tiempo de la cuarentena hasta el lunes 13 de abril para evitar el caos, debido a que se acercan las pascuas y aquí la gente sale a comer y a muchos sitios”, refirió.