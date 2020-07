Cuñado limpia de polvo y paja a presidente Vizcarra

Fredy Herrera Begazo, cuñado del presidente Vizcarra, aseguró ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento que no conversó con el mandatario sobre sus contratos de consultoría realizados al Estado.

“Yo no estaba excluido de contratar por la ley, no tendría impedimento. Y no lo he conversado con el presidente”, aseveró Herrera.

El cuñado del presidente indicó que estos temas no los conversó con el mandatario porque “fuera de casa no compartimos temas de aspectos laborales. Nadie tendría por qué hacerlo. Las cosas en casa, quedan en casa”.

Conectado virtualmente a la sesión, Herrera dijo que consultó con un estudio de abogados para determinar si por su vínculo con el presidente tenía alguna prohibición para realizar consultorías de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.