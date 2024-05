‘Cuevita’ jura solo está enamorado de sus hijos

LO AMPAYAN EN PICHANGA SIN ESPOSA Y NIEGA RECONCILIACIÓN CON PAMELA LOPEZ

Otra vez. El futbolista Christian Cueva fue visto sin su esposa Pamela López asistiendo a una ‘pichanga’, donde se encontró con varios personajes del deporte y la televisión, según mostraron las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que captaron al conocido ‘Aladino’ muy entretenido, conversando con dos mujeres, sin dejar de sonreír.

Luego saludó a sus amigos, que se preparaban para jugar fútbol. El exvolante de la selección peruana estuvo observando el encuentro, aprovechando en tomar una bebida para saciar la sed, o quizás calentarse del frío. Tras brindar unas palabras en este evento deportivo, Cueva fue captado saliendo de un pequeño espacio, ayudado por una persona que lo abrazaba mientras caminaba rumbo a su camioneta, donde lo estuvo esperando su chofer.

A este evento deportivo también asistieron los exfutbolistas Juan Manuel ‘Loco Vargas, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, así como Yako Eskenazi, Óscar del Portal y Fiorella Retiz.

Horas antes, al ser consultado si estaba enamorado de Pamela López, tras ser visto con ella en un cine, aclaró que ama a sus pequeños.

“Yo estoy enamoradísimo de mis hijos, la verdad porque son lo más grande que tengo en mi vida. Son lo más grande que tengo en vida de verdad“, expresó Christian en diálogo con América TV.

Sobre su salida al cine, el popular ‘Aladino’ indicó que solo busca el bienestar de sus pequeños.

“Bueno, sí, salgo con mis hijos y trato de que ellos estén bien y nada más. Yo estoy enamoradísimo de mis hijos”, dijo el ex 10 de Alianza Lima.

“Yo no te voy a decir que soy un hombre que no se va a equivocar más adelante. No escupo al cielo ni nada, pero de todo se aprende”, manifestó.