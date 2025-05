‘Cuchillo’, dice que en “su debido momento” se entregará

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de trece trabajadores en la provincia de Pataz, dijo que ya no se encuentra en Colombia.

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, principal sospechoso del asesinato de trece trabajadores en una mina de la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, habló desde la clandestinidad.

En una entrevista rechazó ser el responsable del crimen. “Soy inocente. Yo no hice nada malo. La presidenta y la policía se han dejado llevar por las noticias y por el grupo de poder, como la compañía Poderosa. Me están confundiendo con otra persona”, afirmó.

Rodríguez Díaz aclaró que ya no se encuentra en Colombia, país al que viajó el pasado 5 de mayo tras la masacre en Pataz. “Estoy en un país vecino”, aseguró ‘Cuchillo’. Quien estuvo recluido siete años en el penal El Milagro de Trujillo por el delito de tenencia ilegal de armas.

El hombre de 35 años aseguró que se pondrá a disposición de la justicia en “su debido momento”. “Cuando haya garantías, porque por el momento no. Me están buscando por algo injusto”, dijo, y descartó haberse sometido a una cirugía para no ser reconocido.

Rodríguez también afirmó no haber estado en Pataz desde hace dos años. Sin embargo, testigos afirman haberlo visto el 25 y 26 de abril dentro del socavón donde fueron ejecutados los trabajadores de la empresa R&R.

Una empresa informal que, según el dominical, estaría vinculada a dos policías y operaba sin ningún tipo de licencia. A pesar de ello, prestaba servicios de seguridad a Libman SAC, propiedad del minero Segundo Nicolás Cueva Rojas, quien tiene un contrato vigente de concesión con la minera Poderosa.