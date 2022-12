¿Cuál es la diferencia entre el erotismo y la pornografía?

Erotismo y pornografía son dos términos que a menudo se utilizan indistintamente. De hecho, puede que incluso pienses que significan lo mismo. Si es así, estamos aquí para aclarar las cosas.

Te explicaremos qué es el erotismo, en qué se diferencia del porno y por qué es tan importante para tu vida sexual.

El erotismo es el arte erótico

El arte erótico es una forma de arte que pretende provocar el deseo sexual. Puede expresarse en cualquier medio y no se limita a la desnudez o a la representación de determinadas partes del cuerpo. Por lo tanto, puede tener arte erótico en sus paredes sin tener una sola pieza que represente la desnudez.

El arte erótico no trata sólo del sexo o la desnudez, sino del propio cuerpo humano: cómo se ve y se mueve, cómo se siente bajo los dedos (o lo que sea). Se trata de cosas como el deseo y la intimidad; la sensualidad, la sexualidad… El espíritu humano.

El erotismo es sensual y romántico

El erotismo no es sólo sexo. El erotismo tiene que ver con los sentidos. Es la sensualidad y el romance, que son aspectos esenciales de nuestras vidas. Los necesitamos para ser personas sanas y felices. Hemos sido condicionados por los medios de comunicación para creer que la erótica no es más que pornografía; sin embargo, el erotismo no tiene nada que ver con la pornografía.

Es cierto que utilizamos la sexualidad como herramienta de excitación cuando tenemos relaciones sexuales o hacemos algo erótico; sin embargo, va más allá de las sensaciones físicas o de las actividades entre dos adultos que consienten en ello: hay algo más que excitarse (juego de palabras).

El erotismo tiene mucho más significado que la mera gratificación sexual, porque implica amor y pasión por el otro, emociones que no se encuentran a menudo en la pornografía, pero que son absolutamente esenciales para cualquier tipo de relación significativa entre dos personas, tanto si deciden tener sexo juntas como si no.

El erotismo es incluso artístico

Aunque la pornografía es, por definición, ilegal y el erotismo no, ambos pueden confundirse fácilmente. De hecho, hay muchas personas que se consideran artistas que también hacen arte erótico que no entra en la categoría de pornografía.

El erotismo es sensual y romántico; contiene deseo sexual pero no desnudez explícita ni actos sexuales. El erotismo se ha considerado una forma de arte desde la antigüedad y sigue siéndolo hoy en día: pensemos en cuadros como El nacimiento de Venus de Botticelli o Las tres gracias de Rubens.

La pornografía connota lo ilícito; a menudo se asocia con callejones sórdidos y personajes turbios que acechan en las esquinas a la espera de su próxima víctima (o cliente). La pornografía fomenta la adicción al sexo porque promueve la gratificación física sin conexión emocional.

La pornografía connota lo ilícito

Lo primero que debes entender sobre la pornografía es que es ilegal. No siempre es así, pero en muchas zonas del mundo lo es, y en otras la legislación prohíbe ciertos tipos de contenido sexual en los medios de comunicación. En Canadá, por ejemplo, la pornografía dura que muestra actos sexuales reales realizados ante la cámara por adultos que dan su consentimiento es ilegal; otras formas de medios eróticos pueden estar más disponibles dependiendo del lugar donde se viva.

El erotismo sugiere placer y deleite

El erotismo tiene que ver con el placer y el deleite. Es sensual y romántico; celebra los sentidos, el cuerpo y el amor. El erotismo sugiere un estado de conciencia elevado en el que sentimos excitación sexual como resultado de nuestra interacción con otros o con ciertos objetos o situaciones. Por ejemplo:

Una mujer puede encontrar excitante el tacto de su pareja porque él sabe cómo utilizar sus dedos de la forma adecuada en su cuerpo, y ella responde tocándole de forma igualmente excitante. O tal vez le guste escuchar su voz cuando le susurra algo erótico al oído antes de besarle el cuello..

El erotismo alimenta el deseo con los sentidos y el espíritu

El erotismo no es sólo sexo; es todo un espectro de sentimientos que pueden expresarse de muchas maneras. El erotismo tiene que ver con el cuerpo, la mente y el espíritu.

La zona erógena es todo tu cuerpo: todos sus órganos, tejidos, células y moléculas. No se trata sólo de los genitales o de alguna otra pequeña parte de ti. Aquí también son importantes los sentidos: la vista (ver), el oído (escuchar), el olfato (oler) y el gusto (degustar).

En el erotismo también interviene la imaginación: lo que imaginas o sueñas con hacer a otra persona también puede ser erótico. Tus emociones también están implicadas: si sientes amor por otra persona, eso también es una expresión de erotismo. Y por último, aunque pueda parecer extraño al principio, el erotismo tiene que ver con el espíritu, porque cuando experimentamos un orgasmo nos sentimos conectados con nuestro ser interior.

La pornografía se centra en el cuerpo y los genitales

Aunque la pornografía tiene mucho en común con el erotismo, hay diferencias clave. La pornografía se centra en el cuerpo y los genitales, mientras que el erotismo se centra más en las emociones y los sentimientos. El erotismo suele utilizarse para aumentar el disfrute sexual entre la pareja creando una atmósfera de intimidad, confianza, respeto y amor.

La educación sexual puede considerarse una forma de pornografía porque tiene como objetivo proporcionar información sobre el cuerpo humano y su funcionamiento sexual. Sin embargo, también proporciona información valiosa sobre cómo deben comportarse las personas en una relación y cómo deben tratar a los demás sexualmente.

Conclusión