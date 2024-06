“Cronograma para nuevos grupos desde julio y sin límite de devolución”

José Cortez de la comisión Ad Hoc le cuenta a El Men quiénes integran las nuevas listas de Fonavi

Por: Pablo Boggiano B.

3 grupos de pago más hasta diciembre proyecta la comisión Ad Hoc Fonavi según cronograma, así lo dio a conocer el ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión, quien en entrevista con El Men, expresó que espera que los representantes del MEF no alteren lo programado con sus continúas faltas a las sesiones. Según adelantó, la comisión Ad Hoc podría sesionar de manera extraordinaria el martes 2 de julio para dejar definido el REINTEGRO 2 y esperar que se dé en el mes patrio, y al igual que REINTEGRO 1 se partirá con un mínimo de 40 soles y no habrá topes, siendo promedios a cobrar entre

4 mil y 7 mil soles hasta 20 mil. Asimismo, detalló cómo serán los siguientes grupos hasta diciembre.

-Qué hay con los avances para Reintegro 2, ya se habla también del Grupo 21 y Grupo 22

Nosotros hemos previsto y por sesión ya es un acuerdo que cada 2 meses, dos meses y medio máximo deberían salir los grupos de pago, con que no asistan (los integrantes del

MEF) suspensión de sesiones, entonces los plazos programados ya no se cumplen, no

hay quórum. En ese sentido tendríamos que ir viendo cómo se van manejando los grupos,

cómo se van aprobando sobre todo los lineamientos de los grupos de pago de Reintegro,

Grupo 21, Grupo 22, los lineamientos son los que determinan con qué parámetros encaramos a la secretaría técnica, basándonos, trabajando en su sistema para ir implementando en el siguiente grupo cuántos pueden salir, cuántos pueden

ser aproximadamente. Como el último jueves 20, hemos aprobado los lineamientos para

el Grupo 21, entonces se han determinado los parámetros, ellos nos han dicho cuántos

fonavistas son aproximadamente, ya sabemos, que posibilidades corre su data para

que en las próximas sesiones nos informen en qué fecha aproximada más cerca, inmediata pueda salir Reintegro 2.

-En el caso de REINTEGRO 2, lo sostuvo el presidente de la comisión Luis Luzuriaga, también el señor Jorge Millaque de ninguna manera se iba a cambiar Julio como mes de pago

Es porque, sobre todo, ha sido un acuerdo, en la sesión anterior ya hubo un acuerdo que

más o menos para esa fecha tiene que salir un grupo de pago, pero están los imponderables, los imprevistos, esta semana no ha habido sesión, se adelantaría al martes 2 de julio, ahí debemos aprobar y nos van a determinar en qué fecha aproximada, también hay que ver los temas de exclusión, las fechas que ellos fijan, porque fijan esa fecha, cuáles son los parámetros y lo que tiene que ir viendo para que se cumplan eso plazos.

-Según el cronograma ustedes tendrían que terminar por decir, si todo saliera de acuerdo a la expectativa de la comisión Ad Hoc, sobre todo a la parte Fonavista, Reintegro 2 en julio, el Grupo 21 se pueda aperturar en septiembre a más tardar, quizá la primera quincena de octubre y cerramos en diciembre con un Grupo 22 .

A lo mejor tiempos estimados, se podría dar todo ese escenario, a la expectativa de que las sesiones no sean alargadas y sobre todo que ahora tenemos tiempos muy

cortos, son una vez a la semana, y otras cosas que tenemos que trabajar en las empresas

de saneamiento, el tema de lo que hemos aprobado, en calaminas, tendríamos que ver

cuántos fonavistas se estarían incorporando próximamente, lo que hemos aprobado también en saneamiento, agua y desagüe, en que tiempo pasarían al Grupo 21 y 22.

Todo eso estamos analizando para que eso se dé, eso se plasme en el fonavista que dice:

‘estoy excluido por agua y desagüe’, estás incluido ahora, ¿en qué tiempo? ahí está, sales en el Grupo 21 por ejemplo, eso es lo que quiere el fonavista, una respuesta más dinámica, más rápida y ya ¿cuándo me pagan?

“FONAVISTA DEBE SER PROTAGONISTA DE SU PAGO”

-Pero tal como lo dicen todos los miércoles en la plaza San Martín, no solamente decir cuando me pagan, hay que ayudar a la comisión, empujar el carro, por medios, por redes, presentar información supletoria para que accedan a sus pagos y mejoren sus montos a recibir

Exacto, y para que el fonavista no diga más adelante, pagaron muy poquito, no pues, ojo que el fonavista es el protagonista de esta lucha, entonces quien debe estar al tanto de eso y que es lo que hay que hacer, que es lo que hay que gestionar, qué hay que presentar, es el fonavista, nosotros ponemos losparámetros, pero el fonavista es el activa todo ese proceso, si él no lo hace, ¿quién más lo va hacer? Eso es lo importante.

-Exactamente qué es lo que ya está listo para REINTEGRO 2

Lo que está listo son los lineamientos, ya están listos los parámetros de edad, de 75 a

80 años, ya están mayores de 93 años, de 80 son aproximadamente 150 mil fonavistas y

mayores de 75 son cerca de 76 mil fonavistas, sumados son un promedio de 225 mil fonavistas que ya están, saldrían en los próximos meses que se programe de acuerdo a lo que nos informen, es decir, hemos ido superando la valla de los que han sido programados en grupos anteriores, en Grupo 20 salieron 64 mil, en reactivación salieron 71 mil, en Reintegro 1 salieron 153 mil, en Reintegro 2 ya estamos en 225 mil, van saliendo más fonavistas, vamos dándole más. El objetivo es ir de una vez avanzando con la devolución al menos aquellos que han salido, y en el Grupo 21 que serían fonavistas nuevos (que no han salido en ningún grupo) también viendo cuantos van a salir de ellos, entonces estamos

avanzando con este proceso.