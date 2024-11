Critican a Dina por no ir a clausura del CADE

Dina Boluarte canceló su asistencia a la clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que se iba a llevar a cabo ayer en la ciudad de Arequipa.

La decisión de la mandataria se da en medio de una alta desaprobación de los líderes empresarios que se encuentran en este evento. Ante ello, los empresarios más importantes del Perú lamentaron y cuestionaron su ausencia.

“Lamento la no concurrencia de un miembro del Ejecutivo. Ha estado el gobernador regional, el alcalde provincial, algunos congresistas que han asistido en forma individual, pero del Ejecutivo la ausencia es notable y simplemente creo que esto demuestra que están a espaldas del país y de los empresarios”, sostuvo Julio Cáceres Arce, presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa.

Por su parte, Fernando Barrios, presidente de la CADE, aseguró no incomodarle que Dina Boluarte y su Gabinete ministerial no hayan asistido.

“No creo que eso sea el motivo, ellos señalan que tienen un Consejo de Ministros de urgencia, no nos incomoda. Obviamente, me hubiese gustado que estén”, expresó.