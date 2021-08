Cristiano Rolando vuelve al Manchester United

Después de tres temporadas con la Juventus, el club Manchester United confirma el retorno de Cristiano Rolando

Está confirmado el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. El club anunció el regreso del futbolista a través de Twitter.

“El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico”, dice el comunicado.

Por otro lado, el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó en una rueda de prensa que el jugador “no tenía intención de jugar en la Juventus” y que por eso no se entrenó este viernes con el equipo.

“Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar con la Juventus. Por eso no será convocado mañana. Ahora hablemos del Empoli”, declaró Allegri.

El técnico aprovechó para agradecer el aporte de CR7 en su paso por el equipo.

“Se agradece a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, hay que seguir adelante”, afirmó.