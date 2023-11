Crimen se apodera de Ventanilla ante inacción de Jhovinson Vásquez

Vecinos de Ventanilla decepcionados con su gestión piden que vuelva Pedro Spadaro

Al parece que la inexperiencia del alcalde de Ventanilla Jhovinson Vásquez le está pasando la factura a los vecinos de ese distrito por las constantes contradicciones, y contramarchas que se vienen cometiendo en la actual gestión, la cual día a día sigue perdiendo el rumbo, mientras la delincuencia, la informalidad y la suciedad en las calles campean a sus anchas sin parar.

El caso más notorio, por que es sobre el tema que más preocupación causa entre la angustiada población, es justamente el relacionado a la seguridad ciudadana.

Los vecinos han denunciado que el crimen avanza y se apodera de Ventanilla ante la inacción del alcalde Jhovinson Vásquez, por lo que sus índices de rechazo se han ido incrementando. La ciudadanía reclama mayores medidas para enfrentar la delincuencia, tanto a nivel de Serenazgo como uso de cámaras de vigilancia. Portales digitales señalaron sobre su gestión: “Ventanilla en emergencia? ¡crece la inseguridad ciudadana! Uno de los distritos más grandes del Callao atraviesa por su peor momento. Ventanilla hoy es considerado uno de los distritos más inseguros. Estos últimos 6 meses han sido una pesadilla para este distrito. Al parecer al actual alcalde Jhovinson Vásquez no solo tendría problemas al no velar por la salud de sus vecinos, sino también la seguridad ciudadana se le escapó de las manos. Pese a que declaró a Ventanilla en emergencia, “su solución, no funcionó”

Pero el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana no es el único en el alcalde apuesta por algo y después se tira para a atrás, sino recordemos cuando en febrero de este año prometió la construcción de un centro comercial (mal) y un boulevard en la jurisdicción para supuestamente dinamizar la economía local.

Caso contrario se daba en la pasada gestión de Pedro Spadaro, que dejó muy contentos a los vecinos con la masiva implementación de pistas, veredas, parques, jardines y complejos deportivos, principalmente en los asentamientos humanos de Ventanilla como Desarrollo 2000, Luis Felipe de las Casas, Kumamoto, Ciudad Satélite, Pachacútec y otros. No obstante, en el tema de salud, Ventanilla también la pasa mal ya que hace poco el mismo Jhovinson Vásquez señaló que “el dengue nos está queriendo ganar la batalla”, tras registrarse más 250 casos de contagios en su jurisdicción.

“Lamentablemente estamos pasando por un mal momento como lo estuvimos con la pandemia y hoy con el tema del dengue nos está queriendo ganar la batalla, entonces lo que nosotros hemos estado haciendo es la prevención antes que el Estado declare en emergen- cia sanitaria por el tema del dengue”, dijo.

Pero otro aspecto muy importante para el vecino es el referente al derramamiento de petróleo que se suscitó en el litoral ventanillense en enero del 2022, donde, al principio Pedro Spadaro como alcalde dio una ferréalucha por hacer respetar su distrito pidiendo “la suspensión inmediata” de todas las actividades que se realizan en la refinería La Pampilla, mientras y exigiendo que los organismos fiscalizadores desarrollen “una exhaustiva supervisión de cada una de sus instalaciones y equipos”.

“Esto es un atentado terrible contra el ecosistema, contra nuestra fauna marina y la salud de la población. Necesitamos que se declare en emergencia todo este sector para que las Fuerzas Armadas nos apoyen con su personal y maquinaria de manera que en menos tiempo podamos limpiar nuestro itoral”, declaró un acalorado Pedro Spadaro, en su momento. Y todo parecía ir bien, pero cuando asumió Jhovinson

Vásquez comenzó la tibieza y la confusión, y sorpresivamente el burgomaestre dio a conocer que ante “una se serie de indefiniciones” de los órganos competentes, iba a pedir nuevos estudios para determinar si las playas de su distrito están contaminadas o no.Es decir que no tenía ninguna certeza de nada.