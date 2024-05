Crean la primera aerolínea para perros

El nombre de esta aerolínea es Bark Air y ha sido creada exclusivamente para perros en EE.UU.

Bark Air es la primera experiencia de viaje aéreo del mundo diseñada específicamente para perros y sus compañeros humanos permitiéndoles viajar juntos de manera cómoda y segura, dice el comunicado oficial donde se anuncia el lanzamiento de este nuevo proyecto.

Los viajes de larga distancia y en general con un perro representan un desafío, especialmente para los animales más grandes que no entran en una caja transportadora debajo del asiento. A veces se les niega el embarque o tienen que soportar el estrés de volar en la bodega, y muchas veces estos animales se asustan tanto por como están siendo transportados que hasta mueren, ya han habido casos así, como el de un perro de raza Golden Retriever que murió por culpa de un vuelo equivocado, y así como este caso hay muchos que han sido reportados. Y es que la bodega, no es un compartimento apto para que los animales viajen, además que los tratan como si fueron maletas y no es así, ellos son seres vivos.

Esto es lo que quiere empezar a cambiar Bark Air, darle prioridad a los animales y estableciendo un nuevo estándar para los perros que deben viajar con sus amos pero que se han visto obligados a conformarse con condiciones de viaje que no son las ideales.

Bajo el concepto Dogs Fly First, el avión estará especialmente preparado para la experiencia de viaje, y contará con espacios relajantes, música, colores, relajantes, bocadillos orejeras con cancelación de ruido y más. Es como todo lo que nos ofrecen a las personas cuando viajamos solo que esta vez va dirigido a los perros.

Y al igual que las reglas sobre el cinturón de seguridad en cualquier vuelo estándar, los perros deben permanecer atados mientras el avión está en movimiento, despegando, y aterrizando, explica la página web de Bark air.