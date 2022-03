Corredores y alimentadores suspenderán servicios desde el lunes

Por motivo del incumplimiento del pago de las compensaciones económicas por parte del Gobierno Central, desde el lunes 7 de marzo, los corredores complementarios y los alimentadores del Metropolitano suspenderán de forma progresiva sus operaciones. Así lo dio a conocer, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), integrada por las empresas de los corredores Azul, Rojo, Amarillo y Morado. También es lo informado por el gremio AFIN, que tiene a 3 de los 4 operadores del Metropolitano como asociados.

Ellos precisaron que no se ha cumplido con el reembolso de sus costos de operación correspondientes a diciembre del 2021 y enero del 2022, pese a lo acordado con el Gobierno ante la reducción de aforos en la pandemia. “Hay afectación a los contratos de concesión. Ya no hay dinero para abastecer combustible, pagar la planillas, seguros y el GPS. No tenemos cómo soportar la operación”, explicó Gerardo Hermoza, gerente del consorcio Santa Catalina.